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РИА Новости

В Китае отреагировали на заявление Трампа о новых пошлинах

Вчера, 06:38
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел КНР Ван И. Архивное фото
Министр иностранных дел КНР Ван И. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел КНР Ван И. Архивное фото
ПЕКИН, 2 авг – РИА Новости. Введение новых пошлин не является действенным способом решения торгово-экономических разногласий Китая и США, заявил глава МИД КНР Ван И журналистам на полях министерской встречи АСЕАН в Бангкоке, комментируя последнее решение американской стороны.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты с 1 сентября вводят пошлину в 10% на товары из КНР стоимостью в 300 миллиардов долларов, но при этом выразил позитивный настрой по поводу достижения торговой сделки с Китаем.
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"Я только что увидел последние новости. Повышение таможенных пошлин вовсе не является действенным способом решения торгово-экономических разногласий", - заявил Ван И, слова которого приводит Шэньчжэньское спутниковое телевидение.
США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов. Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. В ответ китайское министерство финансов сообщило, что Пекин с 1 июня ввел повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов.
Трамп ранее провел на полях саммита в Осаке встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой заявил, что США готовы достичь взаимоприемлемого торгового соглашения. Кроме этого, как сообщило агентство Синьхуа, американская сторона по итогам встречи выразила готовность не вводить новые пошлины на китайские товары.
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Ван И (политик)КитайСШАЭкономика
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