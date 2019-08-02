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РИА Новости

Медведев заявил о "доставшей" ситуации с недобросовестными подрядчиками

Вчера, 05:36
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 авг - РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал решить проблему манипулирования условиями конкурсов на проведение закупок.
"Надо с этим завершать, эта проблема сплошная по всей стране", - завил Медведев на совещании по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке.
Глава правительства отметил, что речь идет о манипулировании конкурсами на проведение закупок.
"Проблема с подрядчиками, занижение цен на конкурсах - вообще, конечно, эта ситуация, она, как говорят у нас, достала", - сказал премьер.
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Медведев напомнил вице-премьеру Константину Чуйченко о необходимости усиления ответственности в подобных случаях.
"Я два раза давал уже поручения по поводу усиления ответственности в отношении таких подрядчиков, начиная от элементарной административной ответственности, хотя мы и не считаем сейчас это правильным раздувать этот пожар, но в некоторых случаях можно. И заканчивая, я просил просчитать все-таки возможность введения отдельного уголовного состава, связанного с манипуляциями итогами конкурса", - отметил премьер-министр.
Медведев пояснил, что речь идет о случаях, когда деятельность участников конкурса направлена на то, чтобы "заранее уничтожить его результат".
"То есть заявка дается в таком виде, которая неисполнима, соответственно, конкурс завершается, исполнить по таким правилам конкурс невозможно. В результате все отменяется, мы все теряем деньги, а кто-то наслаждается этой ситуацией", - сказал глава правительства.
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Дмитрий МедведевПравительство РФКонстантин ЧуйченкоРоссияЭкономика
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