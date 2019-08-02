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РИА Новости

Минвостокразвития планирует выделить миллиард рублей трем регионам ДФО

Вчера, 05:18
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© РИА НовостиМинистр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. Архивное фото
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. Архивное фото
© РИА Новости
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 авг - РИА Новости. Минвостокразвития в ближайшее время подготовит предложения о выделении 1 миллиарда рублей для Амурской области, Бурятии и Забайкальский края, сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.
Ранее в пятницу премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что общий размер единой субсидии регионам Дальнего Востока превысит 94 миллиарда рублей, средства будут выделены на ближайшие три года.
"Мы получили на три года лимиты почти 94,3 миллиарда рублей, еще 1 миллиард рублей мы рассмотрели на подкомиссии - это такие территории, как Амурская область, Бурятия, Забайкальский край. Планируем вам предоставить на подпись в ближайшее время", - сказал Козлов на совещании по вопросам социально-экономического развития центров экономического роста на Дальнем Востоке.
"На три года - 90 миллиардов рублей на муниципальный уровень для строительства инфраструктуры - здесь перед коллегами стоит большой вызов, большая ответственность и контроль", - добавил он.
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По словам Козлова, опережающие темпы социально-экономического развития Дальнего Востока требуют развития социальной инфраструктуры. В связи с этим правительство совместно с властями регионов реализует планы социального развития центров экономического роста на Дальнем Востоке.
"У нас их 58, на территории, которую они охватывают, проживает 6,6 миллиона человек", - добавил Козлов.
До 2021 года предполагается реализовать более 430 мероприятий в сферах здравоохранения (в том числе строительство больниц, поликлиник, ремонт медучреждений и закупки оборудования), образования (строительство детских садов и школ), культуры, транспорта и дорог (в частности капитальный ремонт, приобретение техники), ЖКХ и жилья (строительство и приобретение жилья по переселению из аварийного жилищного фонда).
В целом, по словам министра, благодаря мерам господдержки на Дальнем Востоке реализуется 1,7 тысячи инвестиционных проектов, в экономику региона вложено инвесторами почти 550 миллиардов рублей.
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Министерство развития Дальнего Востока РФАлександр КозловДальневосточный ФОАмурская областьЗабайкальский крайБурятия
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