Украинские СМИ назвали идеального для США главу офиса Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский слушает доклад главы Национальной полиции Сергея Князева в Киеве о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета. 23 июля 2019

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. США хотят видеть на должности главы офиса президента Украины исполняющего обязанности главы СБУ Ивана Баканова, пишет портал США хотят видеть на должности главы офиса президента Украины исполняющего обязанности главы СБУ Ивана Баканова, пишет портал "Страна.ua" со ссылкой на источник в лоббистских кругах, близких к Госдепу.

"Это компромиссная фигура, которая целиком устраивает американцев", — заявил собеседник издания.

Он уточнил, что в Вашингтоне считают проблемой якобы связи нынешнего главы офиса Зеленского Андрея Богдана с бизнесменом Игорем Коломойским.

Кроме того, по данным портала, Богданом недовольны и среди влиятельных людей на Украине и в Международном валютном фонде, где опасаются, что Коломойский своим влиянием сможет изменить решение по национализации Приватбанка.