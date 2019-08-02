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РИА Новости

Украинские СМИ назвали идеального для США главу офиса Зеленского

Вчера, 05:04
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский слушает доклад главы Национальной полиции Сергея Князева в Киеве о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета. 23 июля 2019
Президент Украины Владимир Зеленский слушает доклад главы Национальной полиции Сергея Князева в Киеве о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета. 23 июля 2019
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. США хотят видеть на должности главы офиса президента Украины исполняющего обязанности главы СБУ Ивана Баканова, пишет портал "Страна.ua" со ссылкой на источник в лоббистских кругах, близких к Госдепу.
"Это компромиссная фигура, которая целиком устраивает американцев", — заявил собеседник издания.
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
5 июля, 17:45
СМИ сообщили о конфликте в команде Зеленского
Он уточнил, что в Вашингтоне считают проблемой якобы связи нынешнего главы офиса Зеленского Андрея Богдана с бизнесменом Игорем Коломойским.
Кроме того, по данным портала, Богданом недовольны и среди влиятельных людей на Украине и в Международном валютном фонде, где опасаются, что Коломойский своим влиянием сможет изменить решение по национализации Приватбанка.
Ранее ряд украинских СМИ сообщил, что Богдан написал заявление об отставке, вероятно, из-за ультиматума со стороны Соединенных Штатов, однако позднее замглавы офиса президента Украины Руслан Рябошапка опроверг информацию о готовящемся уходе руководителя ведомства с поста.
Агитационный плакат партии Владимира Зеленского Слуга Народа
1 августа, 06:56
В Киеве назвали "повод для смеха" над Украиной
714654317
Обсудить 8
Ситуация на УкраинеИгорь КоломойскийВладимир ЗеленскийСШАВ мире
Популярные комментарии
США хотят..США ставят ультиматум..США устраивает...Что сказать? Украина-независимое и суверенное государство))
2 августа, 06:09
ВМВладимир Мономах
1420000
о сибирских пажарах в других лентах..перейдите и читайте, а лучше езжайте помогать пожарным и местному населению..а, если нет возможности или желания, помолчите, без вас справятся и разберутся.
2 августа, 06:49
ВМВладимир Мономах
1400000
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