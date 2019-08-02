Украинские СМИ назвали идеального для США главу офиса Зеленского

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. США хотят видеть на должности главы офиса президента Украины исполняющего обязанности главы СБУ Ивана Баканова, пишет портал "Страна.ua" со ссылкой на источник в лоббистских кругах, близких к Госдепу.
"Это компромиссная фигура, которая целиком устраивает американцев", — заявил собеседник издания.
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Он уточнил, что в Вашингтоне считают проблемой якобы связи нынешнего главы офиса Зеленского Андрея Богдана с бизнесменом Игорем Коломойским.
Кроме того, по данным портала, Богданом недовольны и среди влиятельных людей на Украине и в Международном валютном фонде, где опасаются, что Коломойский своим влиянием сможет изменить решение по национализации Приватбанка.
Ранее ряд украинских СМИ сообщил, что Богдан написал заявление об отставке, вероятно, из-за ультиматума со стороны Соединенных Штатов, однако позднее замглавы офиса президента Украины Руслан Рябошапка опроверг информацию о готовящемся уходе руководителя ведомства с поста.
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