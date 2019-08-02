Появилась информация об отставке главы офиса Зеленского

Глава администрации президента Украины Андрей Богдан во время встречи украинского президента Владимира Зеленского с представителями бизнеса на форуме "Диалог власти и бизнеса" в Киеве.

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. В украинских СМИ в четверг появилась информация о том, что глава офиса президента Андрей Богдан якобы написал заявление об увольнении.

В частности, об этом сообщал со ссылкой на собственные источники киевский "24 канал" . Он опубликовал фото заявления с текстом от руки, которое якобы написал Богдан.

Позже появились подробности. Так, LIGA.net со ссылкой на информированные источники уточнила, что Богдан якобы принял решение об отставке из-за ультиматума со стороны США.

По сведениям издания, в Вашингтоне отказывались согласовывать встречу нового украинского президента Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, пока Богдан остается в своей должности.

"По словам источника, в преддверии выборов администрация Трампа не хотела встречаться с Зеленским, так как Богдана они связывают с Коломойским", — отмечалось в публикации.

"Не дождетесь"

Позже последовало опровержение. Заместитель главы офиса президента Руслан Рябошапка назвал сообщения об отставке своего начальника "чепухой".

"Это чепуха... не дождетесь", — сказал он агентству УНИАН

Рябошапка предположил, что эту информацию "специально разгоняют в СМИ".

Конфликты вокруг Богдана

Зеленский назначил Богдана главой своей администрации 21 мая. До этого он был адвокатом и советником по юридическим вопросам олигарха Игоря Коломойского.

Богдан ранее на брифинге заявил, что ему предлагали взятку в 20 миллионов долларов за то, чтобы мэр Киева Виталий Кличко сохранил свой пост.

Глава киевской администрации, в свою очередь, обратился в Национальное антикоррупционное бюро, потребовав открыть уголовное производство. Кличко заявил, что никого на подобные переговоры не уполномочивал, а озвученная Богданом информация свидетельствует об уголовных преступлениях.