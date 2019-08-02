Пострадавшие от бомбардировки Хиросимы оценили последствия развала ДРСМД

ТОКИО, 2 авг – РИА Новости, Ксения Нака. Мир покачнулся в сторону новой войны в результате прекращения действия Мир покачнулся в сторону новой войны в результате прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил РИА Новости представительный директор от Хиросимы во Всеяпонской ассоциации организаций, объединяющих пострадавших от ядерного и водородного оружия Тосиюки Мимаки, в детстве переживший атомную бомбардировку 1945 года.

"Вот таким образом потихоньку рушатся прежние обещания. И мы очень боимся, что мир неотвратимо приближается к новой войне. Мир покачнулся в сторону войны. Мы уже пожилые люди, в возрасте, мы до войны можем и не дожить, но страшно за детей и внуков. Есть это чувство опасности", - сказал он.

Он считает, что прекращение действия договора может спровоцировать гонку ядерных вооружений в мире, не только между Россией и США, но и между другими – признанными и непризнанными – ядерными державами.

"Если договор будет ликвидирован, это станет несчастьем для человечества. Хоть все страны, у кого есть ядерное оружие, и обещают, что не будут использовать его первыми, уровень доверия снизится. Если начнется ядерное соревнование и конкуренция, как сейчас у Америки с Китаем во внешней торговле, то порядок в мире будет нарушен. И как поведут себя страны с ядерным оружием? Если Россия и Америка выйдут из договора, другие страны тоже начнут думать только о себе. Как поведут себя Китай, Франция, Великобритания? Если мы вступим в эпоху ядерной гонки вооружений, это будет ужасно. Сложные времена нас ждут", - считает Мимаки.

"Ведь если сейчас будет война, то будут использовать ядерное оружие. А если его применят, то ущерб будет намного больше, чем в Хиросиме. Тогда ядерное оружие было аналоговым, а сейчас оно цифровое. Самое новое, самое современное", - сказал собеседник агентства.

Он считает, что нужен договор не только между Россией и США, но и между пятью ядерными державами, а также он может включать и такие страны, как Северная Корея, Иран и другие.

"Но сейчас общая атмосфера такова, что будто бы приближается темная страшная эпоха, когда может быть использовано ядерное оружие", - сказал Мимаки.

Он подчеркнул, что пережившие трагедию Хиросимы "хотят, чтобы ядерное оружие было уничтожено и исчезло с нашей планеты".

Второго августа прекращает действие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Он говорил, что Россия не будет втягиваться в затратную гонку вооружений. Он также заявил, что все российские предложения по разоружению "остаются на столе", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.