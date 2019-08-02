Названы регионы с самым большим числом абортов

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Больше всего абортов в прошлом году было сделано в Еврейской автономной области, республике Тыва и Сахалинской области, следует из статистического сборника министерства здравоохранения РФ за 2018 год.
"Аборты на тысячу женщин фертильного возраста в 2018 году: Еврейская автономная область 35,6, республика Тыва 34,5, Сахалинская область 32,2", - говорится в сборнике.
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Меньше всего абортов, как следует из сборника, в прошлом году было сделано в республиках Ингушетия и Дагестан, а также в Москве.