Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-02T03:49Z
https://ria.ru/20190802/1557095531.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Названы регионы с самым большим числом абортов

Вчера, 03:49
0
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Больше всего абортов в прошлом году было сделано в Еврейской автономной области, республике Тыва и Сахалинской области, следует из статистического сборника министерства здравоохранения РФ за 2018 год.
"Аборты на тысячу женщин фертильного возраста в 2018 году: Еврейская автономная область 35,6, республика Тыва 34,5, Сахалинская область 32,2", - говорится в сборнике.
Дворец бракосочетания № 1
6 июля, 09:48
Названы регионы — лидеры по числу разводов
Меньше всего абортов, как следует из сборника, в прошлом году было сделано в республиках Ингушетия и Дагестан, а также в Москве.
106721109
Обсудить 1
СахалинМинистерство здравоохранения РФИнгушетияМоскваЕврейская автономная областьРоссияДагестанТуваОбщество
Рекомендуем
Дефибрилляция сердца
Переживший клиническую смерть мужчина рассказал о том свете
РИА
Новости
Глава Чечни Рамзан Кадыров
Кадыров пригласил в Чечню автора призыва не ездить из Израиля в республику
Компрессорная установка Креховского месторождения природного газа
Глава "Нафтогаза" обвинил Россию в невыполнении обещания Меркель
Несанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
Почти 70% россиян поддерживают жесткие меры властей на незаконных акциях
Лента
новостей
Дождь в Москве
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
Последствия лесных пожаров в Красноярском крае
СК возбудил первое уголовное дело о пожарах в Сибири
Доставка труб для Северного потока - 2 в Коверхар
Захарова прокомментировала связанные с "Северным потоком — 2" санкции США
Из Росреестра уволили пермскую чиновницу, пнувшую бездомного
Мыс Тарханкут в Крыму. Архивное фото
Названо самое чистое место для купания в Черном море
Посадка появившегося из ниоткуда самолета попала на видео
Посадка появившегося из ниоткуда гигантского самолета попала на видео
Биометрические заграничные паспорта граждан РФ
В Госдуме прокомментировали ужесточение Финляндией визовых требований
Мужчина сидит за компьютером
Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает перед журналистами во время посещения острова Итуруп, входящем в южную часть Курильской гряды. 2 августа 2019
Медведев прокомментировал протесты Токио из-за посещения Курил
Военнослужащий в костюме химзащиты в Солсбери. Архивное фото
СМИ сообщили о новых санкциях США по делу Скрипалей
Любовь Соболь
Прокуратура предостерегла Соболь от организации незаконной акции в Москве
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:12Мадуро заявил о готовности говорить "даже с дьяволом" ради мира в Венесуэле
01:45Путин увеличил штрафы в сфере эксплуатации радиоэлектронных средств
01:41СМИ: Ким Чен Ын очень доволен результатами последнего испытания ракет
01:37Путин подписал закон для обеспечения сбалансированности бюджетов регионов
01:33Венесуэла обратилась в Совбез ООН из-за угроз Трампа
01:15В перинатальном центре в Карелии развеяли опасения о сокращениях персонала
01:10Ученые раскрыли опасность похмелья
01:08Россельхознадзор сможет проводить контрольные закупки лекарств для животных
01:04Путин подписал закон об участии военных в накопительно-ипотечной системе
00:56Зеленский напомнил депутату Рады об обещании профинансировать ремонт дорог
00:49Косачев прокомментировал планы Трампа по блокаде Венесуэлы
00:48Путин повысил предельный возраст службы в органах внутренних дел
00:47Косачев прокомментировал новые антироссийские санкции США
00:35В Ингушетии освободили от должности постпреда региона при президенте
00:33Путин утвердил статус ветеранов для дагестанцев, воевавших в 1999 году
00:31В "Яблоке" сообщили о задержании в Москве агитаторов из команды Бунимовича
00:30"Аэроэкспресс" отменит ряд рейсов в "Шереметьево" и обратно
00:20Путин утвердил условия ареста подозреваемых в преступлениях бизнесменов
00:17США подписали с ЕС договор о квоте на поставки говядины без гормонов
23:58Путин подписал законы об уточнении определения "шпионских" устройств
Лента новостейМолния