Названы регионы с самым большим числом абортов

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Больше всего абортов в прошлом году было сделано в Еврейской автономной области, республике Тыва и Сахалинской области, следует из статистического сборника министерства здравоохранения РФ за 2018 год.

"Аборты на тысячу женщин фертильного возраста в 2018 году: Еврейская автономная область 35,6, республика Тыва 34,5, Сахалинская область 32,2", - говорится в сборнике.