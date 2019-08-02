Ученый назвал три основных вещества, загрязняющих Черное море

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Азот, фосфор и нефтепродукты являются основными загрязняющими веществами в Черном море, сообщил РИА Новости директор Морского гидрофизического института РАН Сергей Коновалов.

"Много сбрасывается элементов, которые называются биогенными - фосфор и азот. Фосфор поступает из моющих веществ. Азот - это органика или удобрения с полей. Из техногенных загрязнений на первом месте - нефтяные загрязнения. По оценкам международной группы ученых, все страны сбрасывают в Черное море около 130 тысяч тонн нефтепродуктов, что равнозначно разливу одного танкера нефти", - сказал ученый в кулуарах второй встречи рабочей группы стран БРИКС по океаническим и полярным исследованиям, которая проходит в Москве в Институте океанологии РАН имени Ширшова.

Он добавил, что применение бытовой химии без фосфора помогло улучшить ситуацию с этим типом загрязнения.

Кроме того, Коновалов отметил, что практически все системы очистки сточных вод (в России и других странах) на всем побережье Черного моря малоэффективны.