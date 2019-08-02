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РИА Новости

Ученый назвал три основных вещества, загрязняющих Черное море

Вчера, 03:42
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНовороссийск. Архивное фото
Новороссийск. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Азот, фосфор и нефтепродукты являются основными загрязняющими веществами в Черном море, сообщил РИА Новости директор Морского гидрофизического института РАН Сергей Коновалов.
"Много сбрасывается элементов, которые называются биогенными - фосфор и азот. Фосфор поступает из моющих веществ. Азот - это органика или удобрения с полей. Из техногенных загрязнений на первом месте - нефтяные загрязнения. По оценкам международной группы ученых, все страны сбрасывают в Черное море около 130 тысяч тонн нефтепродуктов, что равнозначно разливу одного танкера нефти", - сказал ученый в кулуарах второй встречи рабочей группы стран БРИКС по океаническим и полярным исследованиям, которая проходит в Москве в Институте океанологии РАН имени Ширшова.
Он добавил, что применение бытовой химии без фосфора помогло улучшить ситуацию с этим типом загрязнения.
Кроме того, Коновалов отметил, что практически все системы очистки сточных вод (в России и других странах) на всем побережье Черного моря малоэффективны.
"Достаточно долго считалось, что Черное море очень большое и люди неспособны нанести какой-либо вред существенный ему. Однако теперь ясно, что в прибрежных районах то, что люди сбрасывают в море, вносит достаточно весомый вклад в загрязнение", - сказал эксперт.
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