Военный эксперт рассказал, как Россия может ответить на выход США из ДРСМД

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Выход США из Выход США из ДРСМД приведет к значительному переоснащению российских вооруженных сил и работе над новым оружием в обеих странах, пишет военный эксперт Дмитрий Корнев в своей статье в газете "Известия"

По его словам, вероятно, комплекс "Искандер-М" могут оснастить крылатой ракетой с дальностью действия до 2,5 тысячи километров и более, если ее разработают на основе конструкции дальней крылатой ракеты 3М-14 морского комплекса "Калибр". Корнев отметил, что такая мера "напрашивается сама собой".

Также, по мнению эксперта, на доработанном и модернизированном комплексе типа "Искандер" могут развернуть будущие модификации крылатых ракет типа "Калибр", которые будут более габаритные, но и более совершенные. Корнев пророчит им дальность действия до пяти тысяч километров, однако разработка такого оружия может потребовать несколько лет.

Помимо этого, эксперт считает целесообразным возобновление ракетной программы РС-26 "Рубеж". По его оценке, на создание нового боевого оснащения для баллистических ракет может уйти два-три года при достаточном финансировании, а дальность действия, которая может получиться в итоге, будет достигать шести тысяч километров. Кроме того, подчеркивает Корнев, в результате выхода США из ДРСМД будут активно развиваться и системы, основанные на гиперзвуковых технологиях.