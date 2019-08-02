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РИА Новости

Военный эксперт рассказал, как Россия может ответить на выход США из ДРСМД

Вчера, 03:13
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСамоходная пусковая установка 9П78-1 "Искандер-М"
Самоходная пусковая установка 9П78-1 Искандер-М
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Самоходная пусковая установка 9П78-1 "Искандер-М". Архивное фото
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Выход США из ДРСМД приведет к значительному переоснащению российских вооруженных сил и работе над новым оружием в обеих странах, пишет военный эксперт Дмитрий Корнев в своей статье в газете "Известия".
По его словам, вероятно, комплекс "Искандер-М" могут оснастить крылатой ракетой с дальностью действия до 2,5 тысячи километров и более, если ее разработают на основе конструкции дальней крылатой ракеты 3М-14 морского комплекса "Калибр". Корнев отметил, что такая мера "напрашивается сама собой".
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Также, по мнению эксперта, на доработанном и модернизированном комплексе типа "Искандер" могут развернуть будущие модификации крылатых ракет типа "Калибр", которые будут более габаритные, но и более совершенные. Корнев пророчит им дальность действия до пяти тысяч километров, однако разработка такого оружия может потребовать несколько лет.
Помимо этого, эксперт считает целесообразным возобновление ракетной программы РС-26 "Рубеж". По его оценке, на создание нового боевого оснащения для баллистических ракет может уйти два-три года при достаточном финансировании, а дальность действия, которая может получиться в итоге, будет достигать шести тысяч километров. Кроме того, подчеркивает Корнев, в результате выхода США из ДРСМД будут активно развиваться и системы, основанные на гиперзвуковых технологиях.
Соединенные Штаты обвинили Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и выходят из него с пятницы. Москва обвинение отвергла и объявила, что приостанавливает обязательства по договору.
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Выход США из договора о РСМДРоссияСШАБезопасностьВ мире
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