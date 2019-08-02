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РИА Новости

В бундестаге опасаются, что в Германии разместят новые американские ракеты

Вчера, 03:07
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоЗдание бундестага в Берлине. Архивное фото
Здание бундестага в Берлине. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
БЕРЛИН, 2 авг - РИА Новости. Депутат бундестага Андрей Хунко ("Левые") предупредил о возможности размещения на территории Германии новых американских ракет с ядерными боеголовками после выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей давности (ДРСМД).
США официально выйдут из ДРСМД 2 августа. Россия также приостановила свое участие в договоре.
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Немецкий парламентарий заявил РИА Новости, что с прекращением действия договора "создается угроза новой международной гонки вооружения в области ядерного оружия". По его словам, "на авиабазе Бюхель по-прежнему размещены американские боеголовки, несмотря на многолетние попытки достичь соглашения об их выводе", и есть "большая озабоченность, что там будут теперь размещены новые ракеты, и это развитие, которого мы должны в любом случае избежать".
В 2010 году бундестаг большинством голосов проголосовал за вывод атомного оружия США с территории ФРГ. Однако до сих пор это не сделано. На авиабазе Бюхель, по разных данным, размещены от 10 до 50 боеголовок. В июне несколько тысяч немецких активистов провели акции протеста возле американской авиабазы Рамштайн в Рейнланд-Пфальце. Как рассказали РИА Новости организаторы, особенный интерес к акции связан в этом году с разрывом договора о РСМД и возможным размещением в Рамштайне новых ракет США.
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Депутат бундестага от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Нильс Шмид, в свою очередь, подчеркнул, что в Берлине "абсолютно не заинтересованы в новой гонке вооружений с Россией", хотели бы "более выраженного импульса в международной политике для разоружения и контроля над вооружениями как центральных элементов дальновидной внешней политики и политики безопасности".
"Прежде всего, речь идет, в целом, о возобновлении диалога между ядерными державами. Это уже будет ценным во времена утраты доверия. Европа и Германия должны призвать к таким переговорам и продвигать их с конкретными предложениями, а тем временем не допустить новой гонки вооружений. Мы несем ответственность и хотим переосмыслить контроль над вооружениями и, наконец, вернуть его в международную повестку дня. Это важный элемент социал-демократической внешней политики и политики безопасности", - заявил РИА Новости Шмид.
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Выход США из договора о РСМДАндрей ХункоБундестаг ГерманииГерманияРоссияСШАВ мире
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