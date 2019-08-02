Глава Еврогруппы отказался выбирать кандидата от ЕС на пост главы МВФ

Косметический ремонт. Евросоюз меняет пол, но сохраняет устои И всем сразу стало легко. И все вдруг поняли, что именно ее им и не хватало. Когда все кандидаты на пост главы Еврокомиссии уже были отвергнуты, они впервые выбрали себе фрау. Не Меркель. Но близко.