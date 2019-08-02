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РИА Новости

Глава Еврогруппы отказался выбирать кандидата от ЕС на пост главы МВФ

00:58
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
БРЮССЕЛЬ, 2 авг – РИА Новости. Глава совета министров финансов стран еврозоны (Еврогруппы) Марио Сентено, который претендует на пост нового главы МВФ, заявил, что не примет в пятницу участия в голосовании по выбору единого европейского кандидата на смену Кристин Лагард, однако на последующих этапах готов работать над "приемлемым для всех" решением.
В начале июля лидеры ЕС на саммите договорились выдвинуть на пост главы ЕЦБ Кристин Лагард, которая с 2011 года занимала должность директора-распорядителя МВФ. Теперь перед фондом стоит задача выбора нового главы, которым по традиции становится представитель Западной Европы. Страны ЕС должны в пятницу согласовать общую кандидатуру, которая затем будет внесена на рассмотрение совета директоров МВФ.
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Косметический ремонт. Евросоюз меняет пол, но сохраняет устоиИ всем сразу стало легко. И все вдруг поняли, что именно ее им и не хватало. Когда все кандидаты на пост главы Еврокомиссии уже были отвергнуты, они впервые выбрали себе фрау. Не Меркель. Но близко.
"В поиске европейского кандидата для управления МВФ, как и в других решениях ЕС, мы должны стремиться к общей основе. Я хочу помочь найти консенсус, поэтому я не буду участвовать в этом этапе процесса (завтрашнее голосование). Я по-прежнему готов работать над решением, приемлемым для всех", - сообщил Сентено в своем Twitter.
В настоящее время в коротком списке ключевых кандидатур фигурируют, помимо португальца Сентено, бывший министр финансов Нидерландов Йерун Дейсселблум, исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева, глава Банка Финляндии Олли Рен и и.о. министра экономики Испании Надия Кальвиньо. Выборы единого кандидата курирует министр финансов Франции Брюно Ле Мэр. Вопрос был вынесен на голосование, потому что сторонам не удалось достичь широкого консенсуса.
Совет директоров Международного валютного фонда 26 июля объявил, что приступил к процессу выбора нового директора-распорядителя, этот процесс завершится 4 октября.
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