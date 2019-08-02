В Дагестане отменили продление ареста депутату, подозреваемому в махинациях

МАХАЧКАЛА, 2 авг - РИА Новости. Верховный суд Дагестана отменил постановление Советского районного суда Махачкалы о продлении ареста депутату народного собрания республики Фикрету Раджабову, подозреваемому в махинациях с землей, сообщила РИА Новости представитель суда.

В конце мая Советский районный суд Махачкалы арестовал на два месяца Раджабова по делу о создании преступного сообщества, которое занималось махинациями с землей. 18 июля ему был продлен арест до 15 ноября.

"Первого августа 2019 года верховный суд республики Дагестан, рассмотрев апелляционную жалобу, отменил постановление суда первой инстанции", - рассказала собеседница агентства.

По ее словам, в суде было установлено, что материалы содержали недостаточно сведений, "подтверждающих обоснованность подозрения Раджабова в совершении вмененного ему преступления", кроме того, в них отсутствовали данные, что при избрании обвиняемому менее строгой меры пресечения он может скрыться от органов следствия и суда.

"Исходя из указанных обстоятельств, а также ввиду того, что при рассмотрении материалов судом первой инстанции не обсуждался вопрос о возможности применения в отношении Раджабова иной меры пресечения и не были учтены сведения о его личности, верховный суд республики пришел к выводу о том, что цель, ради которой следствие просит продлить срок содержания под стражей обвиняемому, может быть достигнута при назначении ему менее строгой меры пресечения - в виде запрета определенных действий", - отметила она.

По словам представителя суда, Раджабову до 15 ноября запрещено вести переговоры с использованием всех видов связи с участниками уголовного судопроизводства, получать и отправлять корреспонденцию, а также выходить из дома с 20.00 до 8.00.

В начале июня СК РФ сообщил, что суд арестовал почти 330 объектов недвижимости, принадлежащих членам преступного сообщества, на 20 миллиардов рублей в рамках расследования дела о махинациях с земельными участками в Дагестане.

По данным следствия, в 2000 году обвиняемые создали преступное сообщество для проведения незаконных юридических действий с земельными участками, находящимися в муниципальной и федеральной собственности, расположенными на территории Дагестана, и последующего их незаконного отчуждения.