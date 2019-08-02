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РИА Новости

В Дагестане отменили продление ареста депутату, подозреваемому в махинациях

00:32
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МАХАЧКАЛА, 2 авг - РИА Новости. Верховный суд Дагестана отменил постановление Советского районного суда Махачкалы о продлении ареста депутату народного собрания республики Фикрету Раджабову, подозреваемому в махинациях с землей, сообщила РИА Новости представитель суда.
В конце мая Советский районный суд Махачкалы арестовал на два месяца Раджабова по делу о создании преступного сообщества, которое занималось махинациями с землей. 18 июля ему был продлен арест до 15 ноября.
"Первого августа 2019 года верховный суд республики Дагестан, рассмотрев апелляционную жалобу, отменил постановление суда первой инстанции", - рассказала собеседница агентства.
По ее словам, в суде было установлено, что материалы содержали недостаточно сведений, "подтверждающих обоснованность подозрения Раджабова в совершении вмененного ему преступления", кроме того, в них отсутствовали данные, что при избрании обвиняемому менее строгой меры пресечения он может скрыться от органов следствия и суда.
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"Исходя из указанных обстоятельств, а также ввиду того, что при рассмотрении материалов судом первой инстанции не обсуждался вопрос о возможности применения в отношении Раджабова иной меры пресечения и не были учтены сведения о его личности, верховный суд республики пришел к выводу о том, что цель, ради которой следствие просит продлить срок содержания под стражей обвиняемому, может быть достигнута при назначении ему менее строгой меры пресечения - в виде запрета определенных действий", - отметила она.
По словам представителя суда, Раджабову до 15 ноября запрещено вести переговоры с использованием всех видов связи с участниками уголовного судопроизводства, получать и отправлять корреспонденцию, а также выходить из дома с 20.00 до 8.00.
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В начале июня СК РФ сообщил, что суд арестовал почти 330 объектов недвижимости, принадлежащих членам преступного сообщества, на 20 миллиардов рублей в рамках расследования дела о махинациях с земельными участками в Дагестане.
По данным следствия, в 2000 году обвиняемые создали преступное сообщество для проведения незаконных юридических действий с земельными участками, находящимися в муниципальной и федеральной собственности, расположенными на территории Дагестана, и последующего их незаконного отчуждения.
Согласно данным СК, заочно предъявлены обвинения в махинациях пятерым фигурантам дела, в том числе экс-руководителю управления Росреестра по Дагестану Сафиюле Магомедову, они объявлены в федеральный розыск. Под стражу были заключены еще пятеро фигурантов, среди них и.о. главы управления Росреестра по Дагестану Шамиль Гаджиев и депутат Народного собрания республики Фикрет Раджабов.
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