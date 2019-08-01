Медведчук ответил на слова Порошенко об отсутствии влияния

МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук ответил экс-президенту Украины Петру Порошенко, что "никогда ни перед кем не опускал головы".
"Бывший президент Украины Порошенко в своем интервью "Украинской правде" заявил, что Медведчук при нем "голову не мог поднять". Что касается этого бреда, который несет господин Порошенко, могу сказать: поднимать голову мне не было необходимости, потому что я в своей жизни ее не опускал ни перед кем, и уж тем более перед таким ничтожеством, каким является Порошенко", - приводит слова Медведчука сайт партии.
Он отметил, что "принципиально и последовательно отстаивал и будет отстаивать свою политическую позицию, борьба с которой стала смыслом деятельности украинской власти, возглавляемой Порошенко".