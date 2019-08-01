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РИА Новости

Медведчук ответил на слова Порошенко об отсутствии влияния

Вчера, 23:53
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкГлава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук ответил экс-президенту Украины Петру Порошенко, что "никогда ни перед кем не опускал головы".
"Бывший президент Украины Порошенко в своем интервью "Украинской правде" заявил, что Медведчук при нем "голову не мог поднять". Что касается этого бреда, который несет господин Порошенко, могу сказать: поднимать голову мне не было необходимости, потому что я в своей жизни ее не опускал ни перед кем, и уж тем более перед таким ничтожеством, каким является Порошенко", - приводит слова Медведчука сайт партии.
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
30 июля, 17:31
Медведчук заявил, что его партия будет главной оппозиционной силой в Раде
Он отметил, что "принципиально и последовательно отстаивал и будет отстаивать свою политическую позицию, борьба с которой стала смыслом деятельности украинской власти, возглавляемой Порошенко".
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