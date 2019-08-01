Медведчук ответил на слова Порошенко об отсутствии влияния

"Бывший президент Украины Порошенко в своем интервью "Украинской правде" заявил, что Медведчук при нем "голову не мог поднять". Что касается этого бреда, который несет господин Порошенко, могу сказать: поднимать голову мне не было необходимости, потому что я в своей жизни ее не опускал ни перед кем, и уж тем более перед таким ничтожеством, каким является Порошенко", - приводит слова Медведчука сайт партии.