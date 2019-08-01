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РИА Новости

В Сети высмеяли решение Ляшко и Кличко объединиться против Зеленского

Вчера, 23:15
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© РИА Новости / СтрингерЛидер "Радикальной партии" Олег Ляшко во время брифинга по результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко во время брифинга по результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским
© РИА Новости / Стрингер
МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Пользователи соцсетей с юмором отнеслись к решению мэра Киева Виталия Кличко и главы "Радикальной партии" Олега Ляшко объединить свои силы в борьбе против президента Украины Владимира Зеленского.
Ранее Ляшко у себя в Facebook написал, что он объединится с Виталием Кличко "против нашествия зеленой чумы".
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко на заседании Верховной рады Украины. 30 мая 2019
Вчера, 18:37
Удар Ляшко? Как назовут новое объединение?Выборы на Украине закончились, но борьба продолжается. Не прошедшие в Верховную раду политические силы стали объединяться в кружки и союзы.
"Галантерейщик и кардинал – это сила!" - процитировала Ирина Грубова предприимчивого Бонасье из "Трех мушкетеров" Дюма.
"Девиз объединения – крылатая фраза Лаврова", - отметил Алексей Толчаев.
"Вот уж воистину две чумы. Один другого краше", - поделилась мнением Валентина Мохова.
Украинские пользователи соцсетей также были весьма красноречивы в своих выражениях по этому поводу.
"Господин Олег Ляшко, пожалуйста, поймите, что чумой были вы все пять лет. Вас не за что похвалить, вы проиграли. Это вы рветесь к кормушке, это вас народ не выбирал", - отметила Юлия Бобыр.
"Сколько у тебя миллионов отложено уже, астанавись, иди на пенсию, пока на свободе и имущество не конфисковали. Тот еще борец", - отметил Валерий Волошин.
"Люди на него плюют, а он говорит, что дождь идет", - написала Марьяна Широкая.
Очумели
Вчера, 18:17
Очумели
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Ситуация на УкраинеОлег ЛяшкоВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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