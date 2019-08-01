В Сети высмеяли решение Ляшко и Кличко объединиться против Зеленского

МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Пользователи соцсетей с юмором отнеслись к решению мэра Киева Виталия Кличко и главы "Радикальной партии" Олега Ляшко объединить свои силы в борьбе против президента Украины Владимира Зеленского.
Ранее Ляшко у себя в Facebook написал, что он объединится с Виталием Кличко "против нашествия зеленой чумы".
"Галантерейщик и кардинал – это сила!" - процитировала Ирина Грубова предприимчивого Бонасье из "Трех мушкетеров" Дюма.
"Девиз объединения – крылатая фраза Лаврова", - отметил Алексей Толчаев.
"Вот уж воистину две чумы. Один другого краше", - поделилась мнением Валентина Мохова.
Украинские пользователи соцсетей также были весьма красноречивы в своих выражениях по этому поводу.
"Господин Олег Ляшко, пожалуйста, поймите, что чумой были вы все пять лет. Вас не за что похвалить, вы проиграли. Это вы рветесь к кормушке, это вас народ не выбирал", - отметила Юлия Бобыр.
"Сколько у тебя миллионов отложено уже, астанавись, иди на пенсию, пока на свободе и имущество не конфисковали. Тот еще борец", - отметил Валерий Волошин.
"Люди на него плюют, а он говорит, что дождь идет", - написала Марьяна Широкая.
Вчера, 18:17Очумели