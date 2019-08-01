В Сети высмеяли решение Ляшко и Кличко объединиться против Зеленского

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко во время брифинга по результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским

МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Пользователи соцсетей с юмором отнеслись к решению мэра Киева Виталия Кличко и главы "Радикальной партии" Олега Ляшко объединить свои силы в борьбе против президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее Ляшко у себя в Facebook написал, что он объединится с Виталием Кличко "против нашествия зеленой чумы".

"Галантерейщик и кардинал – это сила!" - процитировала Ирина Грубова предприимчивого Бонасье из "Трех мушкетеров" Дюма.

"Девиз объединения – крылатая фраза Лаврова", - отметил Алексей Толчаев.

"Вот уж воистину две чумы. Один другого краше", - поделилась мнением Валентина Мохова.

Украинские пользователи соцсетей также были весьма красноречивы в своих выражениях по этому поводу.

"Господин Олег Ляшко, пожалуйста, поймите, что чумой были вы все пять лет. Вас не за что похвалить, вы проиграли. Это вы рветесь к кормушке, это вас народ не выбирал", - отметила Юлия Бобыр.

"Сколько у тебя миллионов отложено уже, астанавись, иди на пенсию, пока на свободе и имущество не конфисковали. Тот еще борец", - отметил Валерий Волошин.