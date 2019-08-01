В Москве запустили салют в честь 75-летия освобождения Каунаса от фашистов

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Военные устроили в Москве артиллерийский салют в честь 75-летия освобождения литовского города Каунаса от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе Минобороны.
"Военнослужащие отдельного гвардейского салютного дивизиона им. В. Михалкина Западного военного округа произвели праздничный артиллерийский салют на Поклонной горе Москвы", - сказали в ведомстве.
Салют провели с использованием орудий ЗиС-3 времен Великой Отечественной войны и салютных установок на базе автомобилей "КАМАЗ".
Каунас – второй по величине город Литвы, был захвачен немецко-фашистскими войсками 23 июня 1941 года и освобожден 1 августа 1944 года.