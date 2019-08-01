В Москве запустили салют в честь 75-летия освобождения Каунаса от фашистов

Cалют в честь 75-й годовщины освобождения Каунаса от немецко-фашистских захватчиков

Cалют в честь 75-й годовщины освобождения Каунаса от немецко-фашистских захватчиков

80 лет с начала Второй мировой войны

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Военные устроили в Москве артиллерийский салют в честь 75-летия освобождения литовского города Каунаса от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе Минобороны.

"Военнослужащие отдельного гвардейского салютного дивизиона им. В. Михалкина Западного военного округа произвели праздничный артиллерийский салют на Поклонной горе Москвы", - сказали в ведомстве.

Салют провели с использованием орудий ЗиС-3 времен Великой Отечественной войны и салютных установок на базе автомобилей "КАМАЗ".