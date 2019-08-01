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РИА Новости

СМИ сообщили о достижении договоренности по прекращению огня в Идлибе

Вчера, 22:15
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинНа передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
БЕЙРУТ/МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Договоренность о прекращении огня в провинции Идлиб на севере Сирии начнет действовать с ночи на пятницу при условии соблюдения российско-турецкого сочинского соглашения от сентября 2018 года, сообщает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на военный источник.
"Достигнута договоренность о прекращении огня в зоне деэскалации в Идлибе с сегодняшней ночи при условии соблюдения сочинского соглашения, включая отход боевиков на 20 километров от зоны деэскалации в Идлибе, а также отвод тяжелого и среднего вооружения",- сказал собеседник агентства.
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Ранее спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, находящийся на переговорах по САР в Нур-Султане, заявил, что РФ приветствует решение Дамаска объявить перемирие в Идлибе. Он отметил, что теперь слово за действующими в регионе группировками.
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