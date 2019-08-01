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РИА Новости

США заявили об отсутствии договора с Турцией по "зоне безопасности" в Сирии

Вчера, 21:33
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© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкСпециальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри во время брифинга
Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри во время брифинга
© РИА Новости / Михаил Тургиев
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ВАШИНГТОН, 1 авг – РИА Новости. США пока не пришли к согласию с Турцией о создании "зон безопасности" в Сирии, заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
"Мы продолжаем дискуссии на различных уровнях, в том числе на уровне военных. Турки хотят более глубокую зону, чем ту, которую, по нашему мнению, имеет смысл создать", - заявил Джеффри на брифинге.
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Он добавил, что обсуждаются варианты зоны шириной 5-14 километров, из которой были бы выведены тяжелые вооружения.
"Есть некоторые несогласия, разница во мнениях, которым я бы не хотел придавать большого внимания, о том, как мы и турки будем действовать в этой зоне", - добавил Джеффри.
В понедельник сообщалось, что глава министерства обороны Турции Хулуси Акар провел телефонный разговор с главой Пентагона Марком Эспером, в ходе которого стороны обсудили зону безопасности на севере Сирии.
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По словам Акара, зона безопасности должна будет находиться под контролем Турции в координации с США. Он также заявил, что "если Турция не сможет прийти к единому мнению с США, то Анкара будет вынуждена в одностороннем порядке формировать зону безопасности".
На прошлой неделе Акар заявил о возможном начале новой турецкой операции на севере Сирии, если с США не удастся достичь согласия о зоне безопасности в этом регионе.
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