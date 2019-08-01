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РИА Новости

Депутат Рады призвал Луценко "ответить за треп" о помощи Саакашвили

Вчера, 21:27
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер политической партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили
© РИА Новости / Стрингер
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Лидер политической партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Сергей Лещенко назвал "трепом" обвинения полуторагодичной давности со стороны генпрокурора Юрия Луценко в якобы содействии побегу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, и заявил, что подал против него иск.
В декабре 2017 года в квартире Саакашвили в Киеве прошел обыск, сам политик забрался на крышу 8-этажного дома, где он проживает, и грозился спрыгнуть вниз. Позже он был задержан и выведен из дома правоохранителями, его посадили в машину и попытались увезти, однако сторонники политика устроили беспорядки, заблокировали машину, пробили колеса и силой освободили его из микроавтобуса. Затем Саакашвили вместе со своими сторонниками отправился к зданию Верховной рады Украины, где организовали митинг. Луценко назвал фамилии депутатов Рады, которые якобы препятствовали задержанию Михаила Саакашвили. В частности, он упомянул Лещенко.

"Надеюсь, он (Луценко – ред.) набрался достаточно сил и не будет больше прятаться от суда, а придет и ответит "за базар" по иску, который выдвинули против него я, Мустафа Найем и Светлана Залищук. Иск был подан в ответ на "треп Луценко" - обвинения с трибуны Рады полуторагодичной давности в содействии побегу Михаила Саакашвили из-под стражи", - написал Лещенко в четверг на своей странице в Facebook.

Он добавил, что материальный ущерб к Луценко выдвинут на 1 гривну, так что "денег на Прованс и Сейшелы ему хватит".
В декабре 2017 года в Службе безопасности Украины сообщили, что Саакашвили был задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по части первой статьи УК "содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности". Луценко заявлял, что организованные Саакашвили акции в Киеве финансировались окружением экс-президента Виктора Януковича, в частности, бизнесменом Сергеем Курченко, и направлены на свержение государственной власти на Украине. Саакашвили назвал эти обвинения ложными.
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на пресс-конференции на Рыбальском мосту в Киеве. 13 июня 2019
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