СМИ сообщили об уходе главы офиса Зеленского в отставку

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении, сообщает киевский "24 канал" со ссылкой на источники.
Владимир Зеленский назначил Богдана руководителем своей администрации 21 мая. До этого он был адвокатом и советником по юридическим вопросам олигарха Игоря Коломойского.
Как пишет украинское издание LIGA.net со ссылкой на информированные источники, Богдан принял решение об отставке из-за ультиматума со стороны США.
"Американская сторона не согласовывала встречу президента Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, пока Богдан является главой офиса президента. По словам источника, в преддверии выборов администрация Трампа не хотела встречаться с Зеленским, так как Богдана они связывают с Коломойским", - говорится в сообщении издания.
Позднее замглавы офиса президента Руслан Рябошапка назвал сообщения СМИ "чепухой".
"Это чепуха... не дождетесь", - сказал он агентству УНИАН.
Рябошапка предположил, что информацию об отставке Богдана "специально разгоняют в СМИ".
Ранее Богдан на брифинге заявил, что ему предлагали взятку в 20 миллионов долларов за то, чтобы мэр Киева Виталий Кличко сохранил свой пост.
Глава киевской администрации, в свою очередь, обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины с требованием завести уголовное дело. Кличко заявил, что никого не уполномочивал на подобные переговоры, а озвученная Богданом информация свидетельствует об уголовных преступлениях.
Также на сайте президента Украины появлялись петиции за отставку Богдана. Две из них набрали достаточное количество подписей, необходимых для рассмотрения.