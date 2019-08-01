Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-01T22:38Z
https://ria.ru/20190801/1557091549.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155575/97/1555759726_0:257:3182:2047_1036x0_80_0_0_3388865688a8bf350a2e5863dafcee67.jpg
РИА Новости

СМИ сообщили об уходе главы офиса Зеленского в отставку

Вчера, 20:20
35084
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава администрации президента Украины Андрей Богдан во время встречи украинского президента Владимира Зеленского с представителями бизнеса на форуме "Диалог власти и бизнеса" в Киеве.
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан во время встречи украинского президента Владимира Зеленского с представителями бизнеса на форуме Диалог власти и бизнеса в Киеве.
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении, сообщает киевский "24 канал" со ссылкой на источники.
Владимир Зеленский назначил Богдана руководителем своей администрации 21 мая. До этого он был адвокатом и советником по юридическим вопросам олигарха Игоря Коломойского.
Виталий Кличко
24 июля, 15:08
"Уволить Кличко". Зеленский обратился в украинский кабмин
Как пишет украинское издание LIGA.net со ссылкой на информированные источники, Богдан принял решение об отставке из-за ультиматума со стороны США.
"Американская сторона не согласовывала встречу президента Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, пока Богдан является главой офиса президента. По словам источника, в преддверии выборов администрация Трампа не хотела встречаться с Зеленским, так как Богдана они связывают с Коломойским", - говорится в сообщении издания.
Позднее замглавы офиса президента Руслан Рябошапка назвал сообщения СМИ "чепухой".
"Это чепуха... не дождетесь", - сказал он агентству УНИАН.
Рябошапка предположил, что информацию об отставке Богдана "специально разгоняют в СМИ".
Ранее Богдан на брифинге заявил, что ему предлагали взятку в 20 миллионов долларов за то, чтобы мэр Киева Виталий Кличко сохранил свой пост.
Президент Украины Владимир Зеленский на пляже в Одессе. 27 июля 2018
27 июля, 14:50
Зеленский опубликовал фото с пляжа в компании главы офиса президента
Глава киевской администрации, в свою очередь, обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины с требованием завести уголовное дело. Кличко заявил, что никого не уполномочивал на подобные переговоры, а озвученная Богданом информация свидетельствует об уголовных преступлениях.
Также на сайте президента Украины появлялись петиции за отставку Богдана. Две из них набрали достаточное количество подписей, необходимых для рассмотрения.
463142091221
Обсудить 18
УкраинаСитуация на УкраинеВ мире
Популярные комментарии
При всём при этом предполагается, что Америка не вмешивается в дела других государств. А Россия, по их подсчётам, вмешивается..... во дела!!!!
1 августа, 22:42
ggoldsunrise8
1040003
Зе освобождается от активов Ко. Это и следовало ожидать.
1 августа, 20:32
Naum Vygodsky
743001
Рекомендуем
Посадка появившегося из ниоткуда самолета попала на видео
Посадка появившегося из ниоткуда гигантского самолета попала на видео
РИА
Новости
Дождь в Москве
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
Порошенко попросил у США помощи с уголовными делами на Украине, пишут СМИ
Андрей Богдан
В офисе Зеленского прокомментировали сообщения об отставке Богдана
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский слушает доклад главы Национальной полиции Сергея Князева в Киеве о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета. 23 июля 2019
Украинские СМИ назвали идеального для США главу офиса Зеленского
Доставка труб для Северного потока - 2 в Коверхар
Захарова прокомментировала связанные с "Северным потоком — 2" санкции США
Военнослужащий в костюме химзащиты в Солсбери. Архивное фото
СМИ сообщили о новых санкциях США против России по делу Скрипалей
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева высмеяла сторонника Зеленского, пожелавшего отнять Ростов-на-Дону
Латвийский депутат назвал победу СССР над нацистской Германией "несчастьем"
Дефибрилляция сердца
Переживший клиническую смерть мужчина рассказал о том свете
Американская военная техника в Сирии
США подтвердили, что поддерживают боевиков в Сирии
Биометрические заграничные паспорта граждан РФ
В Госдуме прокомментировали ужесточение Финляндией визовых требований
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Трамп заявил, что США могут "выпустить в Европу" тысячи террористов ИГ*
Компрессорная установка Креховского месторождения природного газа
Глава "Нафтогаза" обвинил Россию в невыполнении обещания Меркель
Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс посетила инновационный центр Сколково
Кондолиза Райс оценила шансы Украины на вступление в НАТО
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:44Комиссия в Сургуте выяснит, был ли напавший на полицейских сотрудником МЧС
09:43В Крыму предложили Киеву альтернативу НАТО
09:43В ДНР обвинили ВСУ в трех нарушениях перемирия за сутки
09:42Путин в День ВДВ отметил мужество и верность десантников
09:37Эксперты подсказали, как заработать на золоте в эпоху торговых войн
09:32Во Владикавказе десять человек пострадали при взрыве и пожаре в цехе
09:28В Удмуртии в лесу нашли тело подростка, пропавшего в феврале
09:26Поисковики нашли на острове Шумшу останки советских и японских солдат
09:24Кличко угрожает обратиться к европейским партнерам, если его уволят
09:23Используемую при незаконных рубках леса технику будут конфисковывать
09:23Правительство Индии направило десятки тысяч военных в спорный регион Кашмир
09:20Российские туристы не пострадали при взрывах в Бангкоке, заявили в АТОР
09:18Напавший на полицейских в Сургуте был сотрудником МЧС, сообщил источник
09:13Вице-премьер Таиланда прокомментировал взрывы в Бангкоке
09:13Жителей Удмуртии предупредили о медведе, разоряющем ульи
09:11Глава Южной Кореи раскритиковал решение Японии усилить торговые ограничения
09:07Во Владикавказе в цехе по обработке шерсти до пожара произошел взрыв
09:04Медведев оценил изменения на Итурупе за последние десять лет
09:03Медведев прокомментировал протесты Токио из-за посещения Курил
09:02После развала ДРСМД надо продлить СНВ-3, считает эксперт
Лента новостейМолния