СМИ сообщили об уходе главы офиса Зеленского в отставку

Глава администрации президента Украины Андрей Богдан во время встречи украинского президента Владимира Зеленского с представителями бизнеса на форуме "Диалог власти и бизнеса" в Киеве.

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Глава офиса президента Украины . Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении, сообщает киевский " 24 канал " со ссылкой на источники.

Владимир Зеленский назначил Богдана руководителем своей администрации 21 мая. До этого он был адвокатом и советником по юридическим вопросам олигарха Игоря Коломойского.

Как пишет украинское издание LIGA.net со ссылкой на информированные источники, Богдан принял решение об отставке из-за ультиматума со стороны США.

"Американская сторона не согласовывала встречу президента Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, пока Богдан является главой офиса президента. По словам источника, в преддверии выборов администрация Трампа не хотела встречаться с Зеленским, так как Богдана они связывают с Коломойским", - говорится в сообщении издания.

Позднее замглавы офиса президента Руслан Рябошапка назвал сообщения СМИ "чепухой".

"Это чепуха... не дождетесь", - сказал он агентству УНИАН.

Рябошапка предположил, что информацию об отставке Богдана "специально разгоняют в СМИ".

Ранее Богдан на брифинге заявил, что ему предлагали взятку в 20 миллионов долларов за то, чтобы мэр Киева Виталий Кличко сохранил свой пост.

Глава киевской администрации, в свою очередь, обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины с требованием завести уголовное дело. Кличко заявил, что никого не уполномочивал на подобные переговоры, а озвученная Богданом информация свидетельствует об уголовных преступлениях.