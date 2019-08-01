В МИД раскритиковали создание в ООН комиссии по "инцидентам" в Сирии

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. МИД России назвал создание в ООН комиссии по расследованию ударов по объектам инфраструктуры на северо-западе Сирии провокацией.
Комиссию создал генсек ООН Антониу Гутерреш. Она будет заниматься расследованием случаев "разрушения или повреждения объектов, включенных в список деконфликтинга, а также объектов, поддерживаемых ООН, в этом районе".
"Нам достоверно известно, что эту идею активно продвигали страны, враждебно настроенные по отношению к законным властям арабской республики", — отметили в ведомстве.
В МИД добавили, что некоторым странам не нравятся усилия России по искоренению террористической угрозы в Сирии и обеспечению ее территориальной целостности и суверенитета.
В свою очередь запостпреда при ООН Дмитрий Полянский выразил сомнение, что у генсека ООН есть полномочия создавать подобную комиссию.
Ранее представители США, Великобритании, а также замгенсека ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Марк Лоукок обвинили власти Сирии и Россию в ударах по гуманитарным объектам в Сирии, в том числе по больницам.
Постпред при ООН Василий Небензя отверг эти обвинения, призвав партнеров проверять информацию, прежде чем предъявлять безосновательные обвинения. Он назвал ложью заявления о том, что Россия преднамеренно наносит бомбовые удары по госпиталям и школам.
После заседания представители Франции, США, Великобритании, Перу, Польши, Бельгии, Доминиканы, Германии, Индонезии и Кувейта встретились с генеральным секретарем, чтобы выяснить, есть ли средства, с помощью которых сама ООН могла бы начать расследование ударов по больницам в Сирии.