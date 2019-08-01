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РИА Новости

В Гвинее шесть детей погибли от удара молнии

Вчера, 19:45
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Шестеро детей погибли, двое пострадали в результате удара молнии, когда они играли под ветвями мангового дерева в западноафриканской стране Гвинея и заваривали чай, сообщает местное издание Guinee Matin.
Инцидент произошел вечером в среду в префектуре Сигири на северо-востоке страны. Очевидец произошедшего Мамади Думбуя (Mamadi Doumbouya) отметил, что молния ударила детей, когда они играли под манговым деревом.
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"Там было несколько детей, которые собрались под манговым деревом на задней части двора моего дома, и заваривали чай. Их матери тоже были с ними. Когда я обнаружил, что собирается пойти дождь, а природа совсем не милосердна, я сказал им выключить телефоны", - заявил очевидец событий корреспонденту издания.
По его словам, именно в этот момент женщины ушли домой, оставив детей одних под манговым деревом. "Вскоре после их ухода молния ударила детей, которые упали", - добавил мужчина.
После инцидента Думбуя позвал на помощь. Соседи помогли мужчине доставить детей в больницу. Еще до прибытия на место шесть из них скончались, в том числе пять девочек, которым было около 10 лет, и мальчик четырех лет. Двое других были госпитализированы.
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