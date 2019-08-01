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РИА Новости

Генсек ООН призвал соблюдать правила судоходства в Ормузском проливе

Вчера, 19:42
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш. Архивное фото
ООН, 1 авг – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал все стороны соблюдать права и обязанности в вопросе судоходства в Ормузском проливе.
"Я подчеркиваю необходимость уважать права и обязанности, связанные с судоходством в Ормузском проливе, в соответствии с международным правом", - сказал Гутерреш.
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Ситуация в Персидском заливе и сопредельных ему районах заметно обострилась в последние месяцы. Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта.
Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара 4 июля. Судно Grace 1 было заподозрено в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Суд продлил их содержание под стражей до 15 августа
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