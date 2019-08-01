Генсек ООН призвал соблюдать правила судоходства в Ормузском проливе

ООН, 1 авг – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал все стороны соблюдать права и обязанности в вопросе судоходства в Ормузском проливе.

"Я подчеркиваю необходимость уважать права и обязанности, связанные с судоходством в Ормузском проливе, в соответствии с международным правом", - сказал Гутерреш.

Ситуация в Персидском заливе и сопредельных ему районах заметно обострилась в последние месяцы. Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта.