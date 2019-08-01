Заслуги Порошенко в написании Минских соглашений нет, заявили в Госдуме

"Главное ведь не написать текст, а главное взять на себя обязательства. Он (Порошенко – ред.), подписавшись под этими соглашениями, взял на себя обязательства их исполнить. И за период своего президентства так и не смог и не захотел их исполнить, даже первый пункт этих соглашений - о прекращении огня", - сказал РИА Новости Морозов.