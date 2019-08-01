Заслуги Порошенко в написании Минских соглашений нет, заявили в Госдуме

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Заслуги бывшего президента Украины Петра Порошенко в написании минских соглашений нет, поскольку они им не были исполнены, считает член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.
Ранее Порошенко заявил, что вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель лично писал текст минских соглашений. В 2015 году в Минске состоялась встреча лидеров "нормандской четверки" (Россия, ФРГ, Франция, Украина) по урегулированию кризиса на Украине, которая продлилась более 15 часов. По итогам переговоров был подписан документ по выполнению минских соглашений.
"Главное ведь не написать текст, а главное взять на себя обязательства. Он (Порошенко – ред.), подписавшись под этими соглашениями, взял на себя обязательства их исполнить. И за период своего президентства так и не смог и не захотел их исполнить, даже первый пункт этих соглашений - о прекращении огня", - сказал РИА Новости Морозов.
Парламентарий добавил, что заслуги Порошенко в написании соглашений нет, поскольку он не только не смог их исполнить, но и неправомерно перекладывал ответственность за их исполнение на Россию.