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РИА Новости

В России прокомментировали создание комиссии ООН по разрушениям в Сирии

Вчера, 18:52
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© AP Photo / Seth WenigПервый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
© AP Photo / Seth Wenig
ООН, 1 авг - РИА Новости. Москва считает, что новая комиссия ООН по расследованию ударов по объектам инфраструктуры на северо-западе Сирии создана под давлением стран, не желающих установления мира в САР, заявил журналистам первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.
"Мы были поражены и сожалеем в связи с этим шагом", - сказал Полянский.
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Источник: спецпосланник ООН по Сирии поедет в Дамаск на следующей неделе
"Я бы не вдавался в подробности, но мы считаем, что это было ошибкой. Мы сожалеем, что часть стран, которые на самом деле не хотят установления мира в Сирии, оказали давление на генерального секретаря", - добавил он.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш создал внутреннюю комиссию ООН "по расследованию серии инцидентов, произошедших на северо-западе Сирии с момента подписания Меморандума о стабилизации ситуации в идлибской зоне деэскалации между РФ и Турцией 17 сентября 2018 года". Расследование займется случаями "разрушения или повреждения объектов, включенных в список деконфликтинга, а также объектов, поддерживаемых ООН, в этом районе".
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США намерены созвать встречу Совбеза ООН по пропавшим без вести в Сирии
Во вторник на заседании Совбеза ООН представители США, Великобритании, а также замгенсека ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Марк Лоукок обвинили власти Сирии и Россию в ударах по гуманитарным объектам в Сирии, в том числе по больницам. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отверг эти обвинения, призвав партнеров поверять информацию, прежде чем предъявлять безосновательные обвинения. Он назвал ложью заявления о том, что Россия преднамеренно наносит бомбовые удары по госпиталям и школам.
После заседания представители Франции, США, Великобритании, Перу, Польши, Бельгии, Доминиканы, Германии, Индонезии и Кувейта встретились с генеральным секретарем, чтобы выяснить, есть ли средства, с помощью которых сама ООН могла бы начать расследование ударов по больницам в Сирии.
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