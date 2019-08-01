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РИА Новости

МИД Германии сожалеет о прекращении ДРСМД

Вчера, 18:08
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас . Архивное фото
БЕРЛИН, 1 авг - РИА Новости. С окончанием Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД) Европа теряет часть собственной безопасности, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
"С окончанием договора о РСМД Европа теряет часть собственной безопасности. В разгар холодной войны США и СССР договорились о том, чтобы сократить ядерные ракеты средней дальности в Европе", - цитирует министра рассылка МИД.
"Я убежден, что и сегодня у нас снова должно получиться договориться о правилах сокращения вооружения и контроля над вооружениями, чтобы предотвратить новый виток гонки ядерных вооружений", - добавил министр, указав, что "вызовы стали еще больше, чем до окончания договора", причем они распространяются не только на Европу.
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По словам Мааса, именно Германия выступила в СБ ООН с инициативой нераспространения и ядерного разоружения. Берлин "хочет дать импульс для укрепления мировой архитектуры разоружения в 21 веке", заявил министр.
"Мы сожалеем о том, что Россия не сделала необходимого, чтобы спасти ДРСМД. Тем более мы призываем Россию и США сохранить договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3)", - добавил министр.
Второго августа прекращает действие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Москва все обвинения отвергает.
В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Он говорил, что Россия не будет втягиваться в затратную гонку вооружений. Он также заявил, что все российские предложения по разоружению "остаются на столе", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.
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Выход США из договора о РСМДХайко МаасМИД ГерманииБезопасностьВ мире
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