МИД Германии сожалеет о прекращении ДРСМД

БЕРЛИН, 1 авг - РИА Новости. С окончанием Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД) Европа теряет часть собственной безопасности, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"С окончанием договора о РСМД Европа теряет часть собственной безопасности. В разгар холодной войны США и СССР договорились о том, чтобы сократить ядерные ракеты средней дальности в Европе", - цитирует министра рассылка МИД.

"Я убежден, что и сегодня у нас снова должно получиться договориться о правилах сокращения вооружения и контроля над вооружениями, чтобы предотвратить новый виток гонки ядерных вооружений", - добавил министр, указав, что "вызовы стали еще больше, чем до окончания договора", причем они распространяются не только на Европу.

По словам Мааса, именно Германия выступила в СБ ООН с инициативой нераспространения и ядерного разоружения. Берлин "хочет дать импульс для укрепления мировой архитектуры разоружения в 21 веке", заявил министр.

"Мы сожалеем о том, что Россия не сделала необходимого, чтобы спасти ДРСМД. Тем более мы призываем Россию и США сохранить договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3)", - добавил министр.

Второго августа прекращает действие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Москва все обвинения отвергает.