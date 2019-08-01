Комитет Совфеда поддержит принятие закона об ответе на решения Ofcom по RT

Роскомнадзор в ответ на действия Ofcom по RT намерен подготовить поправки в законы для "зеркального" ответа на пристрастное отношение за рубежом к российским СМИ, говорится на официальном сайте ведомства.

В прошлую пятницу британский регулятор по СМИ Ofcom оштрафовал RT на 200 тысяч фунтов, объявив о "серьезных нарушениях правил вещания". Ведомство пришло к выводу, что RT "не удалось сохранить должную беспристрастность" в семи новостных программах, вышедших в эфир с 17 марта по 26 апреля 2018 года. Ofcom ожидает, что судебные слушания по спору с RT состоятся до конца года. Ofcom ожидает, что основные слушания в суде по спору с RT состоятся до конца года. Телеканал RT в своем заявлении возмутился, что Ofcom назначил крупный штраф, не дожидаясь решения суда.