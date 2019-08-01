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РИА Новости
Медиавойны

Комитет Совфеда поддержит принятие закона об ответе на решения Ofcom по RT

Вчера, 17:43
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОфис телеканала RT
Офис телеканала RT
© РИА Новости / Илья Питалев
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Офис телеканала RT. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддерживает законопроект о "зеркальном" ответе на пристрастное отношение зарубежного медиарегулятора к российским СМИ и будет способствовать его скорейшему принятию, заявил РИА Новости председатель комитета Андрей Клишас.
Роскомнадзор в ответ на действия Ofcom по RT намерен подготовить поправки в законы для "зеркального" ответа на пристрастное отношение за рубежом к российским СМИ, говорится на официальном сайте ведомства.
"Поддерживаем и будем со своей стороны способствовать скорейшему принятию данных поправок", - заявил Клишас.
В прошлую пятницу британский регулятор по СМИ Ofcom оштрафовал RT на 200 тысяч фунтов, объявив о "серьезных нарушениях правил вещания". Ведомство пришло к выводу, что RT "не удалось сохранить должную беспристрастность" в семи новостных программах, вышедших в эфир с 17 марта по 26 апреля 2018 года. Ofcom ожидает, что судебные слушания по спору с RT состоятся до конца года. Ofcom ожидает, что основные слушания в суде по спору с RT состоятся до конца года. Телеканал RT в своем заявлении возмутился, что Ofcom назначил крупный штраф, не дожидаясь решения суда.
МИД РФ после этого заявило, что работающие в России британские СМИ после решения Ofcom должны быть готовы столкнуться с последствиями действий официального Лондона.
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по обороне Франц Клинцевич
26 июля, 22:57
Клинцевич прокомментировал решение британского регулятора оштрафовать RT
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