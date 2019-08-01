Мосгоризбирком отказал в регистрации пяти кандидатам в Мосгордуму

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Члены Мосгоризбиркома рассмотрели и отклонили жалобы пяти кандидатов в депутаты Мосгордумы на отказ в регистрации, сообщает корреспондент РИА Новости.

Претензии ранее рассматривала рабочая группа, которая указала, что в подписных листах нашли более десяти процентов брака и другие нарушения.

По словам члена комиссии Римы Кузнецовой, после проверки Геннадию Гудкову вернули 437 подписей, недействительными признаны 1952. Таким образом, у него 3798 достоверных подписей, тогда как для регистрации необходимо 5230.

Она также сообщила, что Ивану Кульневу можно было вернуть 268 подписей избирателей, но в итоге их признали недействительными, поскольку сборщики не указали дату рождения, уровень образования и сведения о зарубежном имуществе.

После повторной проверки документов кандидата Зои Шарагатовой ей зачли 94 подписи, но недействительными признали свыше тысячи.

Александру Соловьеву вернули 410 подписей, но более двух тысяч не засчитали.

Проверка выявила 667 недействительных подписей в поддержку Эльмиры Шагиахметовой, для регистрации ей не хватает 155 подписей.

Всего Мосгоризбирком рассмотрел жалобы 23 незарегистрированных кандидатов и оставил в силе отказ по 22. Пересмотрено будет решение по представителю "Яблока" Сергею Митрохину.

Среди получивших отказ — Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Константин Янкаускас, Любовь Соболь и Илья Яшин, а также члены партии "Яблоко" Елена Русакова и Андрей Бабушкин.

Рассмотрение в ЦИК

В течение пяти дней после отказа незарегистрированные кандидаты могут обжаловать решение Мосгоризбиркома в Центральной избирательной комиссии. ЦИК должен рассмотреть жалобы в течение десяти дней с момента поступления.

Сегодня рабочая группа изучала апелляцию Юлии Серебрянской. Она сама и ее представители смогли дополнительно изучить забракованные подписи и представить свои аргументы на заседании.

В итоге члены комиссии рекомендовали оставить решение об отказе в силе, так как достоверными признано 4327 подписей, но этого количества недостаточно.

Окончательное решение ЦИК примет на ближайшем заседании.

Выборы в Мосгордуму

Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля. По словам главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ.