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РИА Новости

СМИ сообщили о смерти пострадавшего при взрыве мэра Могадишо

Вчера, 17:11
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Пострадавший в результате взрыва в сомалийской столице Могадишо мэр города Абдирахман Омар Осман скончался в четверг, сообщает местное издание Garowe Online.
Отмечается, что мэр Могадишо скончался от полученных ран в больнице в столице Катара Дохе, куда его направили на лечение. Ранее сообщалось, что он впал в кому.
Ранее местное издание Goobjoog News сообщило, что число погибших в результате взрыва в Могадишо, который произошел 24 июля, возросло до девяти, ещё шесть человек пострадали. По данным издания, взрыв произошел во время еженедельного брифинга по вопросам безопасности в регионе.
Агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники, в свою очередь, сообщило, что взрыв, который устроила террористка-смертница, был нацелен против гражданина США, нового посланника ООН в Сомали, Джеймса Свона, который покинул здание администрации несколькими минутами ранее. Среди погибших были должностные лица районной и региональной администрации. Ответственность за атаку взяла на себя радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб"*.
Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб"* ("Движение молодых моджахедов"*), базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*(запрещена в России). Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Автомобиль скорой помощи
24 июля, 21:00
Число жертв взрыва в Могадишо возросло до шести человек
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