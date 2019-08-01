СМИ сообщили о смерти пострадавшего при взрыве мэра Могадишо

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Пострадавший в результате взрыва в сомалийской столице Могадишо мэр города Абдирахман Омар Осман скончался в четверг, сообщает местное издание Пострадавший в результате взрыва в сомалийской столице Могадишо мэр города Абдирахман Омар Осман скончался в четверг, сообщает местное издание Garowe Online

Отмечается, что мэр Могадишо скончался от полученных ран в больнице в столице Катара Дохе, куда его направили на лечение. Ранее сообщалось, что он впал в кому.

Ранее местное издание Goobjoog News сообщило, что число погибших в результате взрыва в Могадишо, который произошел 24 июля, возросло до девяти, ещё шесть человек пострадали. По данным издания, взрыв произошел во время еженедельного брифинга по вопросам безопасности в регионе.

Агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники, в свою очередь, сообщило, что взрыв, который устроила террористка-смертница, был нацелен против гражданина США, нового посланника ООН в Сомали, Джеймса Свона, который покинул здание администрации несколькими минутами ранее. Среди погибших были должностные лица районной и региональной администрации. Ответственность за атаку взяла на себя радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб"*.

Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб"* ("Движение молодых моджахедов"*), базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*(запрещена в России). Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН.