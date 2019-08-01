На Украине подрались прихожане двух неканонических церковных структур

МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Неканоническая церковная структура на Украине, возглавляемая раскольником Филаретом, заявила, что представители "новой церкви" захватили ее храм в Киевской области, при этом произошли столкновения между прихожанами.
"В селе Петухи представители ПЦУ ("новая церковь" - ред.) совершили рейдерский захват прихода. Инциденту предшествовало то, что бывший настоятель прихода священник Николай Журило пытался обманом собирать подписи членов общины и крестьян за переход общества к ПЦУ", - говорится в сообщении на странице церковной структуры Филарета в Facebook.
В сообщении отмечается, что около 100 человек, которые не являются членами общины, постоянными прихожанами и даже жителями села, приехали в храм и "без воли приходской общины" провели свое собрание и образовали новую общину.
"После молитвы, когда священнослужители пытались войти в храм, чтобы там проводить собрания, из-за агрессии духовенства ПЦУ произошли столкновения, в ходе которых были нанесены телесные повреждения священникам", - подчеркнули в сообщении.
В Киеве в декабре 2018 года была образована "новая церковь" Украины, это произошло в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.
Вскоре после этого Филарет заявил, что возглавляемая им структура отделяется от "новой церкви" Украины. Кроме того, на ее собрании постановили, что "томос об автокефалии" "новой церкви" не соответствует статусу автокефальных церквей, а потому ставит ее в зависимость от Константинополя. Синод "новой церкви" лишил Филарета прав управления Киевской епархией, оставив в составе "епископата".
19 июня, 08:00Украинские верующие наконец заговорили о своих страхах