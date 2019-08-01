На Украине подрались прихожане двух неканонических церковных структур

МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Неканоническая церковная структура на Украине, возглавляемая раскольником Филаретом, заявила, что представители "новой церкви" захватили ее храм в Киевской области, при этом произошли столкновения между прихожанами.

"В селе Петухи представители ПЦУ ("новая церковь" - ред.) совершили рейдерский захват прихода. Инциденту предшествовало то, что бывший настоятель прихода священник Николай Журило пытался обманом собирать подписи членов общины и крестьян за переход общества к ПЦУ", - говорится в сообщении на странице церковной структуры Филарета в Facebook

В сообщении отмечается, что около 100 человек, которые не являются членами общины, постоянными прихожанами и даже жителями села, приехали в храм и "без воли приходской общины" провели свое собрание и образовали новую общину.

"После молитвы, когда священнослужители пытались войти в храм, чтобы там проводить собрания, из-за агрессии духовенства ПЦУ произошли столкновения, в ходе которых были нанесены телесные повреждения священникам", - подчеркнули в сообщении.

В Киеве в декабре 2018 года была образована "новая церковь" Украины, это произошло в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.