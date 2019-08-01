Как во всех нормальных странах

У наших либеральных оппозиционеров есть устойчивое выражение "А вот в нормальных странах". Согласиться с подобной формулировкой полностью не готов. У нас страна не просто нормальная, а местами даже лучшая. Местами есть над чем работать. Но в целом в последние дни некоторые моменты особенно серьезно показывают, насколько мы далеки еще от прогрессивных явлений.

Так вот, в других нормальных странах:

— идиота, который решил объявить охоту на полицию и создал проект "Сканер", не телеграм-каналы разыскивают, а задерживают спецслужбы. В нормальной стране юноша уже сидел бы пару суток, потому что это угроза национальной безопасности;

— издание, которое рассказало бы об идиоте в развернутой заметке, уже спешно думало, как разрешать проблему с возбужденным уголовным делом;

— тех, кто в соцсетях распространяет методички "Как и для чего ходить на запрещенный митинг", как минимум берут на учет, вызывают побеседовать (и порой возбуждают дела);

— на людей, которые ходят на митинг с молотком и ножами, оформляют не административные, а уголовные дела;

— равно как и на людей, которые на оных митингах устраивают провокации;

— равно как и на тех, кто зазывает людей на митинг в качестве пушечного мяса;

— а граждане, ударившие полицейского на митинге… Да понятно же все, да?

— а в соцсетях ведется жесткий мониторинг не только условных нацистов или ультралевых, но вообще всех экстремистских высказываний и пабликов. С соответствующими выводами. Потому там прогрессивная общественность куда меньше и реже обещает по пришествии во власть люстрировать, сажать и ссылать тех, кто не разделяет прогрессивные взгляды. А то и не занимается такой ерундой вовсе.

Власть в России может быть всякой. Глупой, неумелой, ее могут не уважать, она может совершать ошибки. И довольно часто народ ей прощает даже это. Даже к ошибкам относится с пониманием.

Власть в России не может позволить себе быть слабой. Потому что это разрушительно не для власти, а для страны. Каждый раз, когда власть себе позволяла подобное, случались непоправимые вещи.

Это не означает, что можно не заниматься экономикой, не обращать внимание на бедность, в которой живут люди, не говорить с людьми. Вовсе нет. Власть обязана людьми заниматься в первую очередь. Потому что хамство и чванство по отношению к людям куда более опасны для страны.

Но когда определенная публика прямо изо всех сил старается сделать все, чтобы выгнать людей на провокации и хотя бы начать собирать свою "Небесную сотню", это стоит купировать несколько более твердо.