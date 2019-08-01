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РИА Новости

Минобороны рассказало о запуске космических аппаратов-инспекторов

Вчера, 16:51
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© Фото : Минобороны России Пуск ракеты "Союз-2.1" с космодрома Плесецк
Пуск ракеты Союз-2.1 с космодрома Плесецк
© Фото : Минобороны России
Пуск ракеты "Союз-2.1" с космодрома Плесецк. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Минобороны России рассказало о целях запущенных в июле спутников серии "Космос" - это спутники-инспекторы, предназначенные для осмотра других аппаратов, их обслуживания и защиты.
"Минобороны России продолжает летные испытания космических аппаратов "Космос-2535" и "Космос-2536", предназначенных для исследования воздействия на космические аппараты российской орбитальной группировки искусственных и естественных факторов космического пространства, а также отработки технологий их защиты и орбитального обслуживания", - сообщили в военном ведомстве.
Космические аппараты были выведены на орбиту ракетой-носителем "Союз-2.1в" с космодрома Плесецк 10 июля 2019 года.
Они были запущены с еще двумя спутниками - "Космос-2537" и "Космос-2538".
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Как сообщило Минобороны, в четверг в соответствии с программой испытаний спутника-регистратора и спутника-инспектора проведена проверка режимов их функционирования, испытана целевая аппаратура. "Данная аппаратура регистрирует воздействия на космический аппарат-регистратор космического мусора, электронного и протонного излучения внешнего естественного радиационного пояса Земли, протонов и тяжелых заряженных частиц, солнечных и галактических космических лучей", - сказали в военном ведомстве.
По данным Минобороны, один из спутников провел инспекцию второго, оценил его состояние и совершил орбитальное обслуживание, а также передал на Землю информацию о состоявшемся осмотре.
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