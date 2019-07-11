На орбиты вывели четыре российских военных спутника

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Четыре военных спутника, запущенные в среду с космодрома Плесецк ракетой-носителем "Союз-2.1В" с блоком выведения "Волга", вышли на расчетные орбиты, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Ракета "Союз-2.1В" стартовала в 20.14 мск. Это второй пуск ракеты "Союз-2" с космодрома Плесецк в 2019 году.

"Стартовавшая 10 июля в 20.14 мск с Государственного испытательного космодрома Плесецк (Архангельская область) ракета-носитель легкого класса "Союз-2.1В" в установленное время успешно вывела на расчетные орбиты космические аппараты Минобороны России", - сообщили в военном ведомстве.