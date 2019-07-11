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РИА Новости

На орбиты вывели четыре российских военных спутника

00:07
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© Фото : Минобороны РФЗапуск ракеты-носителя "Союз"
Запуск ракеты-носителя Союз
© Фото : Минобороны РФ
Запуск ракеты-носителя "Союз". Архивное фото
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Четыре военных спутника, запущенные в среду с космодрома Плесецк ракетой-носителем "Союз-2.1В" с блоком выведения "Волга", вышли на расчетные орбиты, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Ракета "Союз-2.1В" стартовала в 20.14 мск. Это второй пуск ракеты "Союз-2" с космодрома Плесецк в 2019 году.
"Стартовавшая 10 июля в 20.14 мск с Государственного испытательного космодрома Плесецк (Архангельская область) ракета-носитель легкого класса "Союз-2.1В" в установленное время успешно вывела на расчетные орбиты космические аппараты Минобороны России", - сообщили в военном ведомстве.
Как отметили в Минобороны, старт ракеты "Союз-2.1В" и выведение космических аппаратов на орбиты прошли в штатном режиме.
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Плесецк (космодром)Министерство обороны РФРоссияБезопасность
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