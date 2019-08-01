Зеленский уволил начальника управления СБУ в Запорожской области

КИЕВ, 1 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Хилько с должности начальника управления Службы безопасности в Запорожской области, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
"Уволить Хилько Александра Анатольевича с должности начальника управления Службы безопасности Украины в Запорожской области", - говорится в тексте указа.
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Хилько возглавлял областное управление Службы безопасности с февраля 2017 года.
Президент Украины ранее уволил ряд руководителей ведомства, в том числе начальников управлений в Одесской, Львовской, Винницкой, Закарпатской, Черновицкой, Донецкой и Луганской областях.