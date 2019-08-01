В ООН создали комиссию по расследованию разрушений инфраструктуры в Сирии

ООН, 1 авг – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш создал отдел для проведения организацией внутреннего расследования инцидентов с разрушением объектов инфраструктуры на северо-западе Сирии, говорится в сообщении официального представителя генерального секретаря Стефана Дюжаррика.

"Генеральный секретарь… принял решение создать внутреннюю комиссию ООН по расследованию серии инцидентов, произошедших на северо-западе Сирии с момента подписания Меморандума о стабилизации ситуации в идлибской зоне деэскалации между РФ и Турцией 17 сентября 2018 года", - сказано в заявлении.

В документе отмечается, что "расследование будет охватывать случаи разрушения или повреждения объектов, включенных в список деконфликтинга, а также объектов, поддерживаемых ООН, в этом районе".

В заявлении отмечается, что комиссия проверит факты инцидентов и доложит генеральному секретарю по завершении своей работы.

"Генсек настоятельно призывает все заинтересованные стороны сотрудничать с комиссией", - сказано в документе.

Во вторник на заседании Совбеза ООН представители США, Великобритании, а также замгенсека ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Марк Лоукок обвинили власти Сирии и Россию в ударах по гуманитарным объектам в Сирии, в том числе по больницам. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отверг эти обвинения, призвав партнеров поверять информацию, прежде чем предъявлять безосновательные обвинения. Он назвал ложью заявления о том, что Россия преднамеренно наносит бомбовые удары по госпиталям и школам.