В ООН создали комиссию по расследованию разрушений инфраструктуры в Сирии

ООН, 1 авг – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш создал отдел для проведения организацией внутреннего расследования инцидентов с разрушением объектов инфраструктуры на северо-западе Сирии, говорится в сообщении официального представителя генерального секретаря Стефана Дюжаррика.
"Генеральный секретарь… принял решение создать внутреннюю комиссию ООН по расследованию серии инцидентов, произошедших на северо-западе Сирии с момента подписания Меморандума о стабилизации ситуации в идлибской зоне деэскалации между РФ и Турцией 17 сентября 2018 года", - сказано в заявлении.
В документе отмечается, что "расследование будет охватывать случаи разрушения или повреждения объектов, включенных в список деконфликтинга, а также объектов, поддерживаемых ООН, в этом районе".
В заявлении отмечается, что комиссия проверит факты инцидентов и доложит генеральному секретарю по завершении своей работы.
"Генсек настоятельно призывает все заинтересованные стороны сотрудничать с комиссией", - сказано в документе.
Во вторник на заседании Совбеза ООН представители США, Великобритании, а также замгенсека ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Марк Лоукок обвинили власти Сирии и Россию в ударах по гуманитарным объектам в Сирии, в том числе по больницам. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отверг эти обвинения, призвав партнеров поверять информацию, прежде чем предъявлять безосновательные обвинения. Он назвал ложью заявления о том, что Россия преднамеренно наносит бомбовые удары по госпиталям и школам.
После заседания представители Франции, США, Великобритании, Перу, Польши, Бельгии, Доминиканы, Германии, Индонезии и Кувейта встретились с генеральным секретарем, чтобы выяснить, есть ли средства, с помощью которых сама ООН могла бы начать расследование ударов по больницам в Сирии.