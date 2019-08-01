В Раде заявили, что украинская промышленность восстановится через 40 лет

МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Промышленность Украины сможет выйти на уровень 2013 года при текущих темпах роста только к 2060 году, заявил в четверг депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Сергей Лёвочкин.

"Темпы восстановления в 2019 году (в первом полугодии – ред.) упали по сравнению с прошлогодними в 6 раз – с +3% до +0,5%. При таких темпах восстановления украинская промышленность выйдет на уровень 2013 года только в 2060-м, да и то при условии сохранения сегодняшней благоприятной для Украины конъюнктуры на внешних рынках", – цитирует Лёвочкина пресс-служба партии на своем сайте.

По его словам, ситуация, когда общие объёмы промпроизводства в первом полугодии 2019 года составили всего 81,8% от того, что было произведено за аналогичный период 2013 года, катастрофическая.

"Наша фракция будет инициировать принятие законопроектов, необходимых промышленности. Мы рассчитываем, что нас поддержат", – добавил он.

Ранее глава политсовета этой партии Виктор Медведчук отмечал, что падение промпроизводства на Украине продолжается нарастающими темпами, а новое правительство страны игнорирует этот процесс из-за "отсутствия профессиональных кадров", способных решить эту проблему. Если в мае 2019 года промышленное производство в стране снизилось в месячном исчислении на 0,5%, то в июне ‒ уже на 3,7%, а падение промпроизводства к июню 2018 года составило 2,3%, заметил он.