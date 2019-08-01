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РИА Новости

Латвийский депутат назвал победу СССР над нацистской Германией "несчастьем"

Вчера, 16:20
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РИГА, 1 авг — РИА Новости. Победа СССР над нацистской Германией принесла несчастье Латвии, заявил глава фракции партии "Все — Латвии" в Рижской думе Дайнис Лоцис.
Партия придерживается националистических взглядов и входит в состав правительства балтийской республики. Каждый год 9 мая у памятника Освободителям Риги собираются сотни тысяч людей, чтобы отметить победу над нацистской Германией.
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"К сожалению, не все понимают, что это была за "победа" (СССР над нацистской Германией. — Прим. ред.), какое несчастье и какие потери она принесла Латвии и латышам", — заявил Лоцис.

Он утверждает, что Латвия была оккупирована СССР с 1940 по 1991 год. Такой же позиции придерживается правительство балтийской республики.
Россия как правопреемница СССР категорически не согласна с такой постановкой вопроса. Руководство России неоднократно заявляло, что ни о какой оккупации стран Балтии со стороны СССР не может быть и речи. МИД пояснял, что рассматривает присоединение Прибалтики к СССР как соответствовавшее нормам международного права того времени.
Примечательно, что латвийский депутат сделал такое заявление в годовщину освобождения от германских захватчиков второго по величине литовского города — Каунаса. Каунас к лету 1944 года был мощным укрепленным районом вермахта, прикрывавшим кратчайшие пути к Восточной Пруссии. Кроме того, город был крупным узлом шоссейных, железных и грунтовых дорог, соединявших его со всей Прибалтикой и позволявших немецкому командованию маневрировать резервами в любом направлении. Потеря Каунаса ухудшила и без того тяжелое положение германской группы армий "Север".
Вид на старую часть Каунаса и мост через реку Неман
Вчера, 12:13
Каунас освобожденный. Долгожданная победа после трех лет оккупации
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ГерманияЛатвияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Действительно. Какое несчастье! Не было бы сейчас Латвии - не было бы и проблем у латышей. Как и самих латышей. А так, живут теперь, мучаются, сирые!
1 августа, 16:25
Фиалка ноября
152100100
Может быть, латыши при нацистах и были довольны ролью слуг при господах. Но нас немцы пришли убивать. Неслучайно боевые потери красной армии гораздо меньше, чем потери мирного населения. Одни Ленинград со Сталинградом чего стоят. Красная армия, в отличие от немцев, была гораздо человечнее на оккупированных территориях.
1 августа, 17:33
Z1Zlydennemets 1
3500010
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