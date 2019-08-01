Латвийский депутат назвал победу СССР над нацистской Германией "несчастьем"

РИГА, 1 авг — РИА Новости. Победа СССР над нацистской Германией принесла несчастье Латвии, заявил глава фракции партии "Все — Латвии" в Рижской думе Дайнис Лоцис.

Партия придерживается националистических взглядов и входит в состав правительства балтийской республики. Каждый год 9 мая у памятника Освободителям Риги собираются сотни тысяч людей, чтобы отметить победу над нацистской Германией.

"К сожалению, не все понимают, что это была за "победа" (СССР над нацистской Германией. — Прим. ред.), какое несчастье и какие потери она принесла Латвии и латышам", — заявил Лоцис.

Он утверждает, что Латвия была оккупирована СССР с 1940 по 1991 год. Такой же позиции придерживается правительство балтийской республики.

Россия как правопреемница СССР категорически не согласна с такой постановкой вопроса. Руководство России неоднократно заявляло, что ни о какой оккупации стран Балтии со стороны СССР не может быть и речи. МИД пояснял, что рассматривает присоединение Прибалтики к СССР как соответствовавшее нормам международного права того времени.