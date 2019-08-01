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РИА Новости

В Петербурге арестовали нового подозреваемого в убийстве активистки

Вчера, 16:06
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг - РИА Новости. Новый подозреваемый в убийстве активистки Елены Григорьевой арестован в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов города.
Ранее Московский районный суд Петербурга заключил под стражу на два месяца Даврона Мухамедова, подозреваемого в убийстве Григорьевой. Ее тело с множественными ножевыми ранениями было обнаружено вечером 21 июля у дома на Пулковской улице. Позже Мухамедов дал показания, изобличающие убийцу женщины.
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"Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Волнянко, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ", - говорится в сообщении.
Он арестован до 21 сентября. Отмечается, что Волнянко, работающий кладовщиком в магазине, был задержан 31 июля. "Как уверяет следствие, он подписал чистосердечное признание", - отмечают в суде.
По данным следствия, в период с 20 по 21 июля активистка, сначала употреблявшая алкоголь в обществе Мухамедова, продолжила это занятие в квартире одного из домов на улице Ленсовета, а затем у дома на Пулковской улице, где ей составил компанию мужчина 1990 года рождения. Далее в ходе возникшей ссоры мужчина избил потерпевшую, после чего нанес не менее восьми ударов ножом в область спины и лица. От полученных повреждений женщина скончалась. Подозреваемый скрылся с места происшествия, выкинув орудие преступления в кусты вблизи места своего проживания.
Ранее СМИ писали, что Елена Григорьева несколько раз обращалась в полицию с жалобами. В ГУМВД заявили, что обращения касались не возможных угроз ее жизни, а "различных конфликтных ситуаций бытового характера с участием знакомых потерпевшей".
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