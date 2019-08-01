В Приамурье более 460 домов остаются подтопленными

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 авг - РИА Новости. Чуть более 460 жилых домов остаются подтоплены паводком в Амурской области, за день вода ушла из 18 домов, говорится в сообщении на сайте правительства региона.

"Как рассказал министр лесного хозяйства и пожарной безопасности области Алексей Венглинский, в регионе остаются подтопленными 462 жилых дома, 962 приусадебных участка", - говорится в сообщении. Отмечается, что эти цифры были озвучены на очередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.