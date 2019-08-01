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РИА Новости

В Приамурье более 460 домов остаются подтопленными

Вчера, 15:58
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© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанкМестные жители плывут на лодке по затопленной улице в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
Местные жители плывут на лодке по затопленной улице в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 авг - РИА Новости. Чуть более 460 жилых домов остаются подтоплены паводком в Амурской области, за день вода ушла из 18 домов, говорится в сообщении на сайте правительства региона.
"Как рассказал министр лесного хозяйства и пожарной безопасности области Алексей Венглинский, в регионе остаются подтопленными 462 жилых дома, 962 приусадебных участка", - говорится в сообщении. Отмечается, что эти цифры были озвучены на очередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.
Режим ЧС регионального значения действует в Приамурье из-за паводка.
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