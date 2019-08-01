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РИА Новости

Украинский суд отказался арестовать имущество экс-президента Ющенко

Вчера, 15:54
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВиктор Ющенко
Виктор Ющенко
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Виктор Ющенко. Архивное фото
КИЕВ, 1 авг - РИА Новости. Печерский районный суд Киева повторно отказал в аресте имущества третьего президента Украины Виктора Ющенко в рамках дела о пособничестве экс-президенту Виктору Януковичу в завладении резиденцией "Межигорье", сообщил начальник отдела управления спецрасследований генеральной прокуратуры Андрей Радионов.
Ранее начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщил, что генпрокуратура просит суд арестовать имущество Ющенко в рамках дела о пособничестве бывшему президенту Виктору Януковичу в завладении резиденцией "Межигорье". Печерский районный суд в Киеве отказался арестовывать имущество Ющенко. Генпрокуратура обжаловала это решение.
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"Апелляция - не самый быстрый процесс, поэтому мы параллельно, чтобы исключить отчуждение имущества, обратились с повторным ходатайством; 24 июля судья Писанец рассмотрел, а 25 июля вынес постановление об отказе в аресте имущества Ющенко", - сказал Радионов агентству УНИАН.
Ранее пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что Ющенко подозревается в присвоении имущества в "Межигорье" на общую сумму 540 миллионов гривен (более 20 миллионов долларов). Ющенко назвал безосновательными обвинения в присвоении им имущества в резиденции "Межигорье" и готов в суде это доказать.
"Межигорье" до 2007 года находилось в госсобственности. В 2018 году киевский суд передал резиденцию в управление агентству по возвращению активов.
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