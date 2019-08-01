В Приамурье за сутки эвакуировали 191 человека из зоны паводка

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 авг - РИА Новости. В Амурской области за сутки из зоны паводка эвакуирован 191 человек, всего свои дома покинули 2572 человека, сообщает правительство региона.

Режим ЧС регионального значения действует в Приамурье из-за паводка. Обстановку в регионе обсудили на очередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.