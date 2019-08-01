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РИА Новости

В Приамурье за сутки эвакуировали 191 человека из зоны паводка

Вчера, 15:50
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© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкПодтопленный район в Амурской области
Подтопленный район в Амурской области
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 авг - РИА Новости. В Амурской области за сутки из зоны паводка эвакуирован 191 человек, всего свои дома покинули 2572 человека, сообщает правительство региона.
Режим ЧС регионального значения действует в Приамурье из-за паводка. Обстановку в регионе обсудили на очередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.
"Как рассказал министр лесного хозяйства и пожарной безопасности области Алексей Венглинский, всего эвакуировано 2572 человека, из них 902 ребенка, за сутки эвакуирован 191 человек, в том числе 78 детей", - говорится в сообщении.
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