В Совфеде готовы поддержать закон об ответе на решения Ofcom по RT

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. В Совете Федерации поддержат закон, который подготовит Роскомнадзор для "зеркального" ответа на пристрастное отношение за рубежом к российским СМИ, заявил РИА Новости председатель профильной комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.

По его словам, когда этот закон будет принят, "BBC не будет из штрафов вылезать" из-за своего необъективного освещения событий в России.

Роскомнадзор в ответ на действия Ofcom по RT намерен подготовить поправки в законы для "зеркального" ответа на пристрастное отношение за рубежом к российским СМИ, говорится на официальном сайте ведомства.

"Я как председатель комиссии поддерживаю эту концепцию, не вижу причин, почему бы этот закон мог быть не подержан Советом Федерации", - сказал Пушков.

Он подчеркнул, что Россия не является инициатором штрафов и других ограничений в отношении западных СМИ, но поскольку такой принцип используется в Великобритании и ряде других стран, такой же инструмент должен быть на вооружении и российских структур.

"И если мы будем карать штрафом западные СМИ из-за недостатка объективности в освещении событий - потому что именно под таким предлогом была оштрафована RT в Великобритании, то, я вас уверяю, BBC не будет вылезать из штрафов. Лондон должен понимать, что мы не будем оставлять этот вопрос", - сказал сенатор.

В прошлую пятницу британский регулятор по СМИ Ofcom оштрафовал RT на 200 тысяч фунтов, объявив о "серьезных нарушениях правил вещания". Ведомство пришло к выводу, что RT "не удалось сохранить должную беспристрастность" в семи новостных программах, вышедших в эфир с 17 марта по 26 апреля 2018 года. Ofcom ожидает, что судебные слушания по спору с RT состоятся до конца года. Ofcom ожидает, что основные слушания в суде по спору с RT состоятся до конца года. Телеканал RT в своем заявлении возмутился, что Ofcom назначил крупный штраф, не дожидаясь решения суда.