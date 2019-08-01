МГИК оставил в силе отказ в регистрации Гудкова кандидатом в МГД

МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Мосгоризбирком в ходе заседания в четверг оставил без удовлетворения жалобу Геннадия Гудкова на отказ в его регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Ранее в среду жалобу Гудкова рассмотрела рабочая группа Мосгоризбиркома, которая рекомендовала МГИК оставить ее без удовлетворения.
Как уточнила в ходе заседания в четверг член МГИК Рима Кузнецова, Геннадию Гудкову вернули 437 подписей, при этом недействительными предлагается считать 1952 подписи. "Достоверных подписей 3798, для регистрации необходимо 5230. Таким образом, у кандидата недостаточное количество подписей", - заявила Кузнецова. Также зафиксировано и неправильное оформление документов.
"Предлагается жалобу Геннадия Гудкова об отказе ему в регистрации оставить без удовлетворения", - сказал в ходе заседания председатель МГИК Валентин Горбунов.
Ранее в четверг Мосгоризбирком также отказал в регистрации еще четырем кандидатам в депутаты Мосгордумы: Ивану Кульневу, Зое Шарагатовой, Александру Соловьеву, Эльмире Шагиахметовой.
Мосгоризбирком рассмотрел жалобы 23 незарегистрированных кандидатов в депутаты Московской городской думы и оставил в силе решения об отказе в регистрации по 22 жалобам. Среди них - Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Константин Янкаускас, Любовь Соболь и Илья Яшин, а также члены партии "Яблоко" Елена Русакова и Андрей Бабушкин. Решение об отказе в регистрации представителя партии "Яблоко" Сергея Митрохина депутатом в МГД будет пересмотрено.
Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрированы 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся в единый день голосования 8 сентября.