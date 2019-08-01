МГИК оставил в силе отказ в регистрации Гудкова кандидатом в МГД

МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Мосгоризбирком в ходе заседания в четверг оставил без удовлетворения жалобу Геннадия Гудкова на отказ в его регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы.

Ранее в среду жалобу Гудкова рассмотрела рабочая группа Мосгоризбиркома, которая рекомендовала МГИК оставить ее без удовлетворения.

Как уточнила в ходе заседания в четверг член МГИК Рима Кузнецова, Геннадию Гудкову вернули 437 подписей, при этом недействительными предлагается считать 1952 подписи. "Достоверных подписей 3798, для регистрации необходимо 5230. Таким образом, у кандидата недостаточное количество подписей", - заявила Кузнецова. Также зафиксировано и неправильное оформление документов.

"Предлагается жалобу Геннадия Гудкова об отказе ему в регистрации оставить без удовлетворения", - сказал в ходе заседания председатель МГИК Валентин Горбунов.

Ранее в четверг Мосгоризбирком также отказал в регистрации еще четырем кандидатам в депутаты Мосгордумы: Ивану Кульневу, Зое Шарагатовой, Александру Соловьеву, Эльмире Шагиахметовой.

Мосгоризбирком рассмотрел жалобы 23 незарегистрированных кандидатов в депутаты Московской городской думы и оставил в силе решения об отказе в регистрации по 22 жалобам. Среди них - Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Константин Янкаускас, Любовь Соболь и Илья Яшин, а также члены партии "Яблоко" Елена Русакова и Андрей Бабушкин. Решение об отказе в регистрации представителя партии "Яблоко" Сергея Митрохина депутатом в МГД будет пересмотрено.