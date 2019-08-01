Финляндия продолжит выдавать долгосрочные визы в Петербурге

ХЕЛЬСИНКИ, 1 авг - РИА Новости. Финляндия продолжит практику выдачи многолетних шенгенских виз в Санкт-Петербурге и надеется, что новые требования окажут минимальное воздействие на заявителей, рассказала РИА Новости руководитель отдела по выдаче виз Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге Аннели Нуммелин.

Финляндия с 1 сентября будет запрашивать у россиян при подаче заявлений на шенгенскую визу все подтверждающие документы о поездке, как того требуют директивы Евросоюза, сообщает министерство иностранных дел в четверг. В текущий момент при подаче заявлений на финскую визу требуются: заполненная анкета, действующий загранпаспорт, одна цветная фотография, квитанция об оплате визового сбора, страховой полис, копия внутреннего паспорта и согласие на обработку персональных данных.

"Финляндия не стала вводить новые требования в начале сезона летних отпусков заявителей, чтобы нововведения отразились на заявителях как можно в меньшей степени. Новые требования вводятся для того, чтобы пакет документов для оформления визы был единым для всех стран-участников Шенгенского соглашения. В Санкт-Петербурге практика оформления долгосрочных виз продолжится, поэтому надеемся, что новые требования окажут минимальное воздействие на заявителей. Финляндия оформляет визы на два года всем заявителям, имеющим в прошлом поездки в Финляндию", - отметила Нуммелин.