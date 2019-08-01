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РИА Новости

Финляндия продолжит выдавать долгосрочные визы в Петербурге

Вчера, 15:18
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкДемонстрация процедуры снятия биометрических данных в визовом центре Санкт-Петербурга
Демонстрация процедуры снятия биометрических данных в визовом центре Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ХЕЛЬСИНКИ, 1 авг - РИА Новости. Финляндия продолжит практику выдачи многолетних шенгенских виз в Санкт-Петербурге и надеется, что новые требования окажут минимальное воздействие на заявителей, рассказала РИА Новости руководитель отдела по выдаче виз Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге Аннели Нуммелин.
Финляндия с 1 сентября будет запрашивать у россиян при подаче заявлений на шенгенскую визу все подтверждающие документы о поездке, как того требуют директивы Евросоюза, сообщает министерство иностранных дел в четверг. В текущий момент при подаче заявлений на финскую визу требуются: заполненная анкета, действующий загранпаспорт, одна цветная фотография, квитанция об оплате визового сбора, страховой полис, копия внутреннего паспорта и согласие на обработку персональных данных.
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"Финляндия не стала вводить новые требования в начале сезона летних отпусков заявителей, чтобы нововведения отразились на заявителях как можно в меньшей степени. Новые требования вводятся для того, чтобы пакет документов для оформления визы был единым для всех стран-участников Шенгенского соглашения. В Санкт-Петербурге практика оформления долгосрочных виз продолжится, поэтому надеемся, что новые требования окажут минимальное воздействие на заявителей. Финляндия оформляет визы на два года всем заявителям, имеющим в прошлом поездки в Финляндию", - отметила Нуммелин.
По итогам 2018 года, 87% всех заявлений на выпуск финской шенгенской визы были из России. Финляндия выдала в России в 2018 году 669025 шенгенских виз, а в остальных странах мира - 99953 виз.
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