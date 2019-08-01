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РИА Новости

ВСУ впервые за десять дней открыли огонь, заявили в ЛНР

Вчера, 15:18
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© РИА НовостиПоследствия обстрела со стороны ВС Украины
Последствия обстрела со стороны ВС Украины
© РИА Новости
Последствия обстрела со стороны ВС Украины. Архивное фото
ЛУГАНСК, 1 авг - РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь по позициям Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики в районе населенного пункта Золотое-5 в Донбассе, заявил в четверг журналистам начальник пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Новый режим прекращения в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля. Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили о соблюдении перемирия со стороны украинских силовиков с 22 июля.
"Сегодня в 13.25 (совпадает с мск) преступники из 54-й бригады ВСУ подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции наших защитников в районе населенного пункта Золотое-5", - сказал Осадчий.
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По мнению начальника пресс-службы, украинские силовики пытаются спровоцировать Народную милицию ЛНР на нарушение режима прекращения огня. "Наши подразделения полностью придерживаются достигнутых договоренностей о перемирии и не поддаются на провокации врага", - добавил Осадчий.
Он уточнил, что в результате обстрела никто не пострадал. Осадчий призвал международные организации оказать давление на Киев для сохранения достигнутого перемирия.
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