В Таджикистане погиб российский альпинист

"Известный российский альпинист, 39-летний Василий Дроздов погиб 29 июля при восхождении на вершину Бодхона в Фанских горах в результате обвала участка, на котором он находился", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что уроженец Северодвинска Дроздов был удостоен почетного звания "Снежный барс" за восхождения на пять семитысячников, расположенных на территории бывшего Советского Союза: пик Победы, пик Ленина, пик Хан-Тенгри, пик Исмоила Сомони (бывший пик Коммунизма) и пик Корженевской. Вместе с ним совершали восхождение еще три альпиниста из Архангельской области. Они и доставили тело Дроздова в Душанбе.

Посол сказал, что у погибшего была медицинская страховка, предусматривающая транспортировку его тела на родину. "Но все равно нужно время, определенные процедуры и документы для отправки тела Дроздова. Посольство находится в постоянном контакте по этому вопросу с местными властями и сделаем все возможное", - сказал дипломат. Он также выразил свои соболезнования семье и близким погибшего альпиниста.