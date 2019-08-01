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РИА Новости

В Таджикистане погиб российский альпинист

Вчера, 15:13
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ДУШАНБЕ, 1 авг – РИА Новости, Лидия Исамова. Известный российский альпинист Василий Дроздов погиб в Фанских горах Таджикистана (120 километров севернее Душанбе) при восхождении на одну из сложных вершин, сообщили РИА Новости в Совете по туризму Таджикистана.
"Известный российский альпинист, 39-летний Василий Дроздов погиб 29 июля при восхождении на вершину Бодхона в Фанских горах в результате обвала участка, на котором он находился", - сказал собеседник агентства.
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Он уточнил, что уроженец Северодвинска Дроздов был удостоен почетного звания "Снежный барс" за восхождения на пять семитысячников, расположенных на территории бывшего Советского Союза: пик Победы, пик Ленина, пик Хан-Тенгри, пик Исмоила Сомони (бывший пик Коммунизма) и пик Корженевской. Вместе с ним совершали восхождение еще три альпиниста из Архангельской области. Они и доставили тело Дроздова в Душанбе.
"Тело погибшего альпиниста сейчас находится в морге Республиканской клинической больницы города Душанбе", - сообщил РИА Новости посол РФ в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов.
Посол сказал, что у погибшего была медицинская страховка, предусматривающая транспортировку его тела на родину. "Но все равно нужно время, определенные процедуры и документы для отправки тела Дроздова. Посольство находится в постоянном контакте по этому вопросу с местными властями и сделаем все возможное", - сказал дипломат. Он также выразил свои соболезнования семье и близким погибшего альпиниста.
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