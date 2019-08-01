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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

МГИК оставил в силе отказ в регистрации трех кандидатов в МГД

Вчера, 15:06
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМосковская городская избирательная комиссия
Московская городская избирательная комиссия
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Мосгоризбирком в ходе заседания в четверг оставил в силе отказ в регистрации трех кандидатов в депутаты Мосгордумы, передает корреспондент РИА Новости.
На заседании в среду рабочая группа МГИК рассматривала жалобы кандидатов Ивана Кульнева, Зои Шарагатовой, Александра Соловьева. Члены рабочей группы рекомендовали МГИК оставить без изменения решение об отказе в регистрации всех кандидатов.
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Основанием для отказа послужило наличие свыше 10% брака в подписных листах избирателей и ряд других нарушений.
Член МГИК Рима Кузнецова в ходе заседания отметила, что поводом для отказа Кульневу послужили несколько нарушений. По ее словам, в ходе проверки можно было вернуть кандидату 268 подписей избирателей, но, поскольку все сборщики не указали дату своего рождения, подписи необходимо признать недействительными. Кроме того, зафиксированы и другие нарушения, например, не указан уровень образования, сведения об имуществе, находящемся за пределами Российской Федерации.
По словам члена МГИК, после повторной проверки в пользу Шарагатовой были зачтены 94 подписи, однако недействительными были признаны свыше тысячи подписей. Также в ходе повторной проверки члены комиссии вернули Соловьеву 410 подписей, но более двух тысяч признаны недействительными.
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Мосгоризбирком рассмотрел жалобы 21 незарегистрированного кандидата в депутаты Московской городской думы и оставил в силе решения об отказе в регистрации по 20 жалобам. Среди них - Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Константин Янкаускас, Любовь Соболь и Илья Яшин, а также члены партии "Яблоко" Елена Русакова и Андрей Бабушкин. Решение об отказе в регистрации кандидатом в МГД представителя партии "Яблоко" Сергея Митрохина будет пересмотрено.
Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся в единый день голосования 8 сентября.
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