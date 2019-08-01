Зеленский назначил руководителя Госуправления делами

КИЕВ, 1 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность руководителя государственного управления делами Сергея Борзова, ранее занимавшего должность заместителя руководителя и и.о. главы этого ведомства, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

"Назначить Борзова Сергея Сергеевича руководителем государственного управления делами с 1 августа 2019 года сроком на пять лет с оплатой труда в соответствии с законодательством", - говорится в тексте документа.

Другими указами Зеленский уволил Борзова с должности заместителя руководителя и исполняющего обязанности руководителя ведомства.

Борзова в 2014 году назначили замруководителя государственного управления делами, в 2019 году он стал и.о. главы ведомства. До начала политической карьеры Борзов играл в составе команды КВН "Винницкие перцы" и был директором команды КВН "Сборная Украины".