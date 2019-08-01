ФССП предложила уголовную ответственность для родителей, скрывающих детей

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России выступает за введение уголовной ответственности для родителей, не исполняющих решение суда о передаче ребёнка, сообщил глава службы Дмитрий Аристов.
По его словам, сейчас приставы могут привлечь лишь к административной ответственности родителя, который не исполняет решение суда о передаче ребёнка.
"Это не способствует исполнению обязательств по передаче ребёнка. Поэтому мы предлагаем и поддерживаем проработку вопроса о введении уголовной ответственности за неисполнение судебных решений в сфере отобрания ребёнка", - сказал Аристов журналистам.
Он отметил, что отец или мать, которых суд обязал передать ребёнка другому родителю, обязаны это сделать самостоятельно, но если этого не сделано, то лицо должно быть "привлечено к уголовной ответственности за неисполнение судебного решения". "Сейчас такой нормы в уголовном кодексе нет", - заключил Аристов.
24 июля, 08:00Дочь без права передачи. Как вернуть похищенного ребенка