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РИА Новости

ФССП предложила уголовную ответственность для родителей, скрывающих детей

Вчера, 14:24
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСемейная пара с ребенком гуляют по набережной
Семейная пара с ребенком гуляют по набережной
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России выступает за введение уголовной ответственности для родителей, не исполняющих решение суда о передаче ребёнка, сообщил глава службы Дмитрий Аристов.
По его словам, сейчас приставы могут привлечь лишь к административной ответственности родителя, который не исполняет решение суда о передаче ребёнка.
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"Это не способствует исполнению обязательств по передаче ребёнка. Поэтому мы предлагаем и поддерживаем проработку вопроса о введении уголовной ответственности за неисполнение судебных решений в сфере отобрания ребёнка", - сказал Аристов журналистам.
Он отметил, что отец или мать, которых суд обязал передать ребёнка другому родителю, обязаны это сделать самостоятельно, но если этого не сделано, то лицо должно быть "привлечено к уголовной ответственности за неисполнение судебного решения". "Сейчас такой нормы в уголовном кодексе нет", - заключил Аристов.
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Федеральная служба судебных приставов РФРоссияОбщество
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