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РИА Новости
Война в Сирии

США подтвердили, что поддерживают боевиков в Сирии

Вчера, 14:09
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© AP Photo / Hussein MallaАмериканская военная техника в Сирии
Американская военная техника в Сирии
© AP Photo / Hussein Malla
ВАШИНГТОН, 1 авг — РИА Новости. Вашингтон действительно занимается подготовкой бойцов группировки "Магавир Ас-Саура" в Сирии, сообщили РИА Новости в пресс-службе коалиции, возглавляемой США.

"Партнер коалиции в районе Эт-Танфа — "Магавир Ас-Саура". "Магавир Ас-Саура" продемонстрировала свою эффективность в сдерживании ИГ* и поддержании безопасности в зоне избежания конфликтов Эт-Танф", — уточнил собеседник агентства.

Как подчеркнул представитель Совместной объединенной оперативной группы, США продолжат обучать и консультировать силы коалиции в районе Эт-Танфа.
Двадцать девятого июля начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что американские инструкторы в районе 55-километровой зоны вокруг Эт-Танфа ведут подготовку крупного вооруженного формирования "Магавир Ас-Саура", часть из них потом перебрасывается вертолетами ВВС за Евфрат.
В числе задач подготовленных США боевиков — уничтожение нефтегазовой инфраструктуры, теракты против правительственных войск Сирии и дестабилизация обстановки.
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США в Сирии

Соединенные Штаты и другие члены Совместной объединенной оперативной группы с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию "Непоколебимая решимость" против террористической группировки "Исламское государство"*, причем в Сирии действуют без согласия ее официальных властей.
В декабре 2018-го Вашингтон объявил об уничтожении "халифата" ИГ* и выводе своих войск из арабской республики. Тем не менее в стране все еще остаются американские военные, которые проводят локальные операции.
Так, в понедельник самолеты международной коалиции во главе с США нанесли удары по деревне Аль-Зер на востоке провинции Дейр-эз-Зор, погибли мирные жители.
Нефтяная скважина на окраине Дейр-эз-Зора
29 июля, 15:28
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*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииМинистерство обороны СШАРоссияСША
Популярные комментарии
Будет как с аль-каидой потом американцев начнут взрывать
1 августа, 14:53
skalin26
770104717
Подтвердили ? Они никогда и не скрывали , что против Ассада и поддерживают оппозицию . Новость тоже мне.
1 августа, 15:18
Alex Markov
8102218
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