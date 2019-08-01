США подтвердили, что поддерживают боевиков в Сирии

ВАШИНГТОН, 1 авг — РИА Новости. Вашингтон действительно занимается подготовкой бойцов группировки "Магавир Ас-Саура" в Сирии, сообщили РИА Новости в пресс-службе коалиции, возглавляемой США.

"Партнер коалиции в районе Эт-Танфа — "Магавир Ас-Саура". "Магавир Ас-Саура" продемонстрировала свою эффективность в сдерживании ИГ* и поддержании безопасности в зоне избежания конфликтов Эт-Танф", — уточнил собеседник агентства.

Как подчеркнул представитель Совместной объединенной оперативной группы, США продолжат обучать и консультировать силы коалиции в районе Эт-Танфа.

Двадцать девятого июля начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что американские инструкторы в районе 55-километровой зоны вокруг Эт-Танфа ведут подготовку крупного вооруженного формирования "Магавир Ас-Саура", часть из них потом перебрасывается вертолетами ВВС за Евфрат.

В числе задач подготовленных США боевиков — уничтожение нефтегазовой инфраструктуры, теракты против правительственных войск Сирии и дестабилизация обстановки.

США в Сирии

Соединенные Штаты и другие члены Совместной объединенной оперативной группы с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию "Непоколебимая решимость" против террористической группировки "Исламское государство"*, причем в Сирии действуют без согласия ее официальных властей.

В декабре 2018-го Вашингтон объявил об уничтожении "халифата" ИГ* и выводе своих войск из арабской республики. Тем не менее в стране все еще остаются американские военные, которые проводят локальные операции.

Так, в понедельник самолеты международной коалиции во главе с США нанесли удары по деревне Аль-Зер на востоке провинции Дейр-эз-Зор, погибли мирные жители.