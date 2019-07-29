Коалиция во главе с США нанесла удар по деревне в Сирии

БЕЙРУТ, 29 июл — РИА Новости. Самолеты международной коалиции во главе с США нанесли удары по деревне Аль-Зер на востоке провинции Дейр-эз-Зор, сообщает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на местный источник. Самолеты международной коалиции во главе с США нанесли удары по деревне Аль-Зер на востоке провинции Дейр-эз-Зор, сообщает сирийское национальное агентствосо ссылкой на местный источник.

"Погибли и получили ранения несколько мирных граждан", — уточняет агентство.

Коалиция регулярно атакует провинцию, последние крупные удары были в январе и феврале, тогда погибли несколько десятков гражданских. Сирийский МИД направил в ООН письма с требованием принять меры.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ*), причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны.

В декабре 2018-го Вашингтон объявил об уничтожении "халифата" ИГ* и выводе своих войск из арабской республики. Тем не менее, в стране все еще остаются американские военные и проводятся локальные операции.