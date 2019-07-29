Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-29T11:58Z
https://ria.ru/20190729/1556964021.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/151220/54/1512205480_0:0:4929:2772_1036x0_80_0_0_770fe1662a60ce1546f1583b4939e71b.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Коалиция во главе с США нанесла удар по деревне в Сирии

Вчера, 11:58
10240
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Trevor T. McBrideАмериканские истребители F-22 Raptor над территорией Сирии
Американские истребители F-22 Raptor над территорией Сирии
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Trevor T. McBride
Американские истребители F-22 Raptor над территорией Сирии. Архивное фото
БЕЙРУТ, 29 июл — РИА Новости. Самолеты международной коалиции во главе с США нанесли удары по деревне Аль-Зер на востоке провинции Дейр-эз-Зор, сообщает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на местный источник.

"Погибли и получили ранения несколько мирных граждан", — уточняет агентство.

Коалиция регулярно атакует провинцию, последние крупные удары были в январе и феврале, тогда погибли несколько десятков гражданских. Сирийский МИД направил в ООН письма с требованием принять меры.
США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ*), причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны.
В декабре 2018-го Вашингтон объявил об уничтожении "халифата" ИГ* и выводе своих войск из арабской республики. Тем не менее, в стране все еще остаются американские военные и проводятся локальные операции.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Бойцы Сирийских демократических сил (СДС) в деревне Багуз, Сирия
19 февраля, 08:00
Террорист вашему дому. Чего Трамп добивается от Европы
2655418563
Обсудить 13
Война в СирииСирия
Популярные комментарии
Проведи кто мешает. Один раз попробовали в провинции Деризор там ошметков от тел не нашли.
29 июля, 12:25
АСАртур Саляхов
1510036
Пора может с ними провести операцию "Принуждению к миру". Все не могут успокоиться.
29 июля, 12:17
InGood FitRu
800004
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп во время совещания в Белом доме
Трампу предложили "выигрышный ход" против альянса Путина и Си
РИА
Новости
Американская военная техника в Сирии
Генштаб обвинил США в подготовке диверсионных групп боевиков в Сирии
Многофункциональный истребитель Су-57
В России началось серийное производство истребителей Су-57
Форсирование водной преграды с помощью понтонно-мостовой переправы
В России возрождают расформированные при Горбачеве соединения
Лента
новостей
Здание Службы безопасности Украины в Киеве
На Украине решили реформировать СБУ
Украинские военные
В Сети высмеяли украинского журналиста, призвавшего ввести войска в Россию
День памяти и примирения на Украине
Соратник Зеленского назвал "дебилами" желающих отменить День Победы
Boeing-737-500 грузинской авиакомпании Айрзена - Грузинские авиалинии
В Грузии заявили о многомиллионных убытках после запрета полетов в Россию
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Макрон использует свой шанс: с помощью России — в мировые лидеры
Момент стрельбы на фестивале еды в США попал на видео
В Индии родился ребенок-русалка
Украинский снайпер в Луганской области
В ДНР заявили о бунте украинских военных
Участники акции Спаси свой язык в Киеве
В ОБСЕ раскритиковали закон Украины о государственном языке
Транспортный самолет Ил-76
Стали известны подробности гибели пилота украинского Ил-76 в Ливии
Российские рубли и доллары США
Cтавки сделаны: что будет в августе с курсом рубля
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:53Сенат США не смог отменить решение Трампа по поставкам оружия Эр-Рияду
01:46Болтон подтвердил успешное испытание противоракетной обороны США и Израиля
01:40"Бабушки из Бураново" раскрыли секрет домашней кухни
01:35Человечество исчерпало возобновляемые ресурсы на 2019 год
01:20Американец попытался привезти из Кувейта пусковую установку для ракеты
01:16В Тулуне закрыли федеральную трассу
01:10В ООН может появиться должность спецпосланника по делам Украины
01:05СМИ: глава МИД Парагвая лишился поста из-за секретного договора с Бразилией
00:56Дипломаты назвали оценку Лондоном ситуации с акцией в Москве необъективной
00:52Глава Шотландии назвала план Джонсона по Brexit "чрезвычайно опасным"
00:34Трамп заявил, что Иран никогда не проигрывал на переговорах
00:31Эксперт оценила итоги заседания совместной комиссии по Ирану
00:30СП сравнила зарплату главы Фонда развития моногородов с их бюджетами
00:25У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7
00:13Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критическую отметку
23:35Эксперт прокомментировал политику Зеленского по отношению к России
23:23В Японии прошел ежегодный фестиваль фейерверков
23:04Госдеп не назвал сроки введения санкций против Турции из-за С-400
23:00СМИ сообщили о новом уголовном деле против Порошенко
22:55Трампу предложили ввести новые санкции против России из-за дела Скрипалей
Лента новостейМолния